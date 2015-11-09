نمایش محصولات بیش از یکصد شرکت کامپیوتری در اصفهان

رسول محققیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان (اتوکام ۲۰۱۵) از فردا به مدت ۵ روز و از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر خواهد شد.
وی بیان داشت: در این دوره ۱۰۲ مشارکت کننده در قالب ۱۰۴ غرفه در ۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی به ارائه جدیدترین دستاوردهای خود در زمینههای سخت افزار، نرم افزار، خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات تجارت الکترونیک و شبکههای داده و امنیت فضای تبادل اطلاعات می پردازند.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان اعلام کرد: در این دوره مشارکت کنندگان استانهای اصفهان، تهران، البرز و فارس گرد هم آمدهاند.
وی بیان داشت: از جمله تفاوتهای این دوره از نمایشگاه میتوان به ایجاد پاویون علمی با حضور دانشگاههای دارای رشته IT در استان اصفهان، حضور شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد، حضور شرکتهای مطرح در زمینههای سخت افزار، نرمافزار، امنیت و اینترنت و حضور بیشتر نمایندگان برندهای معروف اشاره کرد.
محققیان گفت: پنج سمینار تخصصی با عناوین و موضوعات متنوع در پنج روز برپایی بیست و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان برگزار میشود.
وی بیان داشت: این سمینارها از تاریخ ۱۹ تا ۲۳ آبان در ساعات ۱۸ تا ۲۰ همزمان با برگزاری نمایشگاه اتوکام و با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان، سازمان فاوا شهرداری اصفهان، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان اعلام کرد: شهر هوشمند، حفظ حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی، دولت الکترونیک، پیشگیری از حملات سایبری در سازمانها، مفاهیم پیشرفته در طراحی وب، رایانش ابری و کاربرد آن در سازمانها و شبکههای الکتریکی هوشمند از جمله عناوین و موضوعات این سمینارها هستند.
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