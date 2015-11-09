به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان محمد بنا و رسول خادم که به دلیل رقابتهای قهرمانی کشور، چند روزی را در مرخصی بسرمی بردند، دوباره از امروز به خط شدند تا دور جدیدی از تمرینات آماده‌سازی را استارت بزنند.

بر این اساس اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با دعوت از نفرات زیر از امروز آغاز شد که تا روز دوم آذرماه ادامه دارد:

۵۹ کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) محسن حاجی پور(مازندران) مهرداد مردانی (خوزستان) رضا خدری (تهران)، سامان عبدولی(خوزستان)

۶۶کیلوگرم: امید نوروزی، محمدعلی گرایی (فارس) مهدی زیدوند (خوزستان) علی ارسلان(مازندران)، وحید میرفتح الهی(تهران)

۷۱کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) فرشاد بلفکه(خوزستان) عظیم گرمسیری(خوزستان) و برومند اصلان لرستان)

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی، پیام بویری و رامین طاهری (خوزستان) هادی علیزاده پورنیا(قم)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) آرمان علیزاده (خوزستان) میلاد خسروی(لرستان) و علی زینتی رفاه(قم)

۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) داود اخباری (تهران) مجتبی کریم فر (خوزستان) سامان عزیزی(کردستان) حسین نوری (البرز)داود عابدین زاده(تهران)

۹۸ کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) مجید علیاری(تهران) و داود گیل نیرنگ(مازندران)

۱۳۰کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (مازندران) بهنام مهدی زاده (تهران) مهدی نوری (اردبیل) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) بهنام شجعی اقدم(تهران)

اما آزادکاران نیز طبق برنامه از امروز در خانه کشتی اردو زدند که رسول خادم سرمربی تیم ملی ترجیح داده نفرات زیر را به اردوی کنونی دعوت کند:

حسن رحیمی (تهران)، یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)، رضا اطری (مازندران)، یونس امامی (تهران)، خیرالله قهرمانی (کرمانشاه)، ایمان صادقی، آرش دنگسرکی (مازندران)، پیمان بیابانی (تهران) ابوالفضل حاجی پور (مازندران)، سید احمد محمدی، مسعود اسماعیل پور (مازندران)، مرتضی قیاسی (مازندران) سامان شجاعی (مازندران)، مصطفی حسین خانی، علیرضا قاسمی (تهران)، حسن یزدانی (مازندران)، پیمان یار احمدی (لرستان)، عزت الله اکبری، رضا مظفری (مازندران)، بهمن تیموری (کرمانشاه) مرتضی میرزایی (تهران)، علیرضا کریمی (البرز)، میثم مصطفی جوکار (همدان)، محمد جواد ابراهیمی، مجتبی گلیج (مازندران)، احسان لشکری(قزوین)، کامران قاسم پور، رضا یزدانی، عباس طحان، محمد حسین محمدیان (مازندران)، مسعود خواجه صالحانی (تهران)، پرویز هادی (آذربایجان شرقی)، ایمان حسینی، کمیل قاسمی (مازندران)، امین طاهری، و ایمان حسینی، کمیل قاسمی، جابر صادق زاده (مازندران) آزادکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.