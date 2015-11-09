به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی انتقال تکنولوژی های نوین را شرط نخست تداوم همکاری های ایران و آلمان در عرصه آب و فاضلاب بیان کرد و گفت: این روند می تواند به توسعه بازارهای جدید برای دو کشور در منطقه بیانجامد.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: ایران و آلمان از گذشته تاکنون همکاری های بسیار خوبی در عرصه های مختلف به خصوص آب و فاضلاب داشته اند. تجربه ثابت کرده که آلمان ها شرکایی قابل اعتمادند که به دنبال انتقال اطلاعات فنی بوده و در همه ادوار مشارکت پایدار با ایرانی ها داشته و دارند.

محمودی با اشاره به محوری بودن دانش، تحقیقات و پژوهش آلمان ها در تکنولوژی آب و فاضلاب در اروپا تصریح کرد: ایرانی ها نیز به چنین سطحی در بین کشورهای خاورمیانه دست یافته اند و همین مسئله و توسعه مشارکت ها بین کشورها می تواند راه دسترسی به بازارهای سومی را برای دو کشور هموار کند.

وی خاطرنشان کرد: از زمان حاکمیت مدیریت و سازماندهی نوین در آب و فاضلاب ایران، آلمان ها همواره به عنوان شریک اصلی ایران محسوب می شدند. امروز اصرار داریم که این رویه تداوم داشته باشند زیرا به موفقیت بیشتر دو کشور می انجامد.

قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: نگاه آینده ما در این عرصه، تقویت، توسعه و بهبود بنگاه گرایی، مدیریت هوشمند صنعت آب و فاضلاب، فناوری های نوین، شیوه های اصلاح ساختاری و اصلاح حسابداری در بخش آب و فاضلاب است.

محمودی ادامه داد: در عرصه تکنولوژی های جدید نیز نگاهمان تداوم همکاری مشترک دو کشور و انتقال فناوری است تا صنعت آب و فاضلاب ایران بتواند با مشارکت آلمانها به توسعه همکاری های مشترک در منطقه بپردازد. ایران با دارا بودن بازار بزرگ و پایگاه دانش مناسب می تواند در آینده، در صنعت آب و فاضلاب حرف های جدیدی برای گفتن داشته باشد.