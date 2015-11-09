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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۲۰

معاون فرماندهی مرزبانی عنوان کرد؛

سخت‌گیری مقامات عراقی برای ویزا داشتن زائران ایرانی

سخت‌گیری مقامات عراقی برای ویزا داشتن زائران ایرانی

معاون معاهدات مرزی و امور بین الملل فرماندهی مرزبانی ناجا، تاکید کرد: مقامات عراقی در موضوع داشتن ویزا برای سفر به این كشور در ایام اربعین، جدی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن مومنی از برگزاری ششمین نشست مرزی فرماندهان مرزبانی ایران و عراق در مهران خبر داد و گفت: این نشست در راستای تمهیدات و تسهیلات ایام اربعین برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) ۲۰ آبان ماه در مهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: سرتیپ پاسدار قاسم رضایی و سپهبد "حامد عبدالله ابراهیم" در این نشست یک روزه به بررسی آخرین وضعیت مرزهای دو كشور و همچنین بررسی نتایج توافق های نشست های قبلی در رابطه با تسهیل در تردد زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین خواهند پرداخت.

معاون معاهدات مرزی و اموربین الملل فرماندهی مرزبانی ناجا هماهنگی های بیشتر در جهت تامین امنیت زوار ایرانی در عراق را از دیگر نكات مورد بحث در این نشست برشمرد.

سرهنگ مومنی ادامه داد: فرماندهان مرزبانی ایران و عراق در ادامه این نشست از اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل تردد زائران و انجام هماهنگی های لازم از پایانه مرزی دو كشور در چزابه و شلمچه نیز بازدید خواهند كرد.

وی در پایان با اشاره به جدیت مقامات عراقی در موضوع داشتن ویزا و مدارک قانونی برای سفر به این كشور در ایام اربعین به آن دسته از هموطنانمان كه قصد زیارت اماكن متبركه این كشور را دارند توصیه كرد هرچه سریع تر نسبت به اخذ ویزا و گذرنامه معتبر اقدام كنند.

کد مطلب 2961555

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