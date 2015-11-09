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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵

بهرام افشارزاده:

کمیته انضباطی تکلیف کرار را مشخص می‌کند/مظلومی جایگزین می‌خواهد

کمیته انضباطی تکلیف کرار را مشخص می‌کند/مظلومی جایگزین می‌خواهد

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص جلسه امروز خود با مظلومی درباره تعیین وضعیت کرار گفت: ما گزارش را در اختیار کمیته انضباطی قرار می‌دهیم تا آنها رای خود را درباره او صادر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، بهرام افشارزاده درباره جلسه امروز دوشنبه با مظلومی درباره جاسم کرار گفت: جلسه مفید و خوبی با مظلومی داشتیم و نقطه نظرات مختلف را بیان کردیم. در نهایت قرار شد گزارش‌های مربوط به کرار را در اختیار کمیته انضباطی قرار دهیم تا این کمیته درباره کرار نظر دهد.

وی افزود: نکته دیگر در این رابطه این است که قرار شده با خود کرار هم صحبت شود و در نهایت تصمیم نهایی گرفته شود. آقای مظلومی نظرشان این است که اگر کرار جدا شود، یک بازیکن جایگزین او جذب شود. به هرحال کمیته انضباطی ما قرار شده در این باره تصمیم خود را اعلام کند و اگر مشکلی پیش نیاید ظرف یکی دو روز آینده جلسه مربوطه تشکیل می شود.

کد مطلب 2961561

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