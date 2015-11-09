سه بازیکن به تمرینات تیم ملی فوتبال اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در حالی پیگیری شد که با نظر کی روش مدافع تیم فوتبال راه آهن به جمع ملی پوشان اضافه شد. حاشیه های این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* در حالی که قرار بود این تمرین از ساعت ۱۱ پیگیری شود، اما با نظر کادر فنی بازیکنان پیش از آغاز به جلسه فنی رفتند که این جلسه بیش از ۵۰ دقیقه به طول انجامید تا تمرین با تاخیر یک ساعته آغاز شود.

* در شرایطی که امروز کریم انصاریفرد، سعید عزت اللهی و احسان حاج صفی به اردوی تیم ملی دعوت شدند، اما کماکان پنج ملی پوش غایب هستند. پژمان منتظری، سردار آزمون، علیرضا حقیقی و علیرضا جهانبخش و رضا قوچان نژاد کماکان غایب هستند.

* هنگامی که تمام بازیکنان به زمین آمدند، آندرانیک تیموریان با کارلوس کی روش و مارکار آقاجانیان به صورت اختصاصی به صحبت پرداخت.

* بازیکنان با دویدن دور زمین زیر نظر آقاجانیان و دیگو به گرم کردن بدنهایشان پرداختند و سپس پس از انجام حرکات کششی به انجام فوتبال در قسمت محدودی از زمین با ۶ دروازه کوچک پرداختند که در این میان مهدی طارمی با کاور زرد که او را از سایر بازیکنان متمایز می کرد، برای هر دو تیم بازی و گل زنی می کرد.

* کارلوس کی روش و داکوروز نیز به بررسی آخرین وضعیت تمرینی تیم ملی پرداختند و چند دقیقه به صورت اختصاصی با هم صحبت کردند.

* میلاد محمدی نیز که با نظر کارلوس کی روش از امروز به تیم ملی اضافه شد، دقایقی به صورت اختصاصی دور زمین دوید و سپس به سایر نفرات در تمرینات گروهی ملحق شد.