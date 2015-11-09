به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزش­های کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره آموزشی «آموزش زبان های سامی قدیم؛ خواندن و فهمیدن دو کتاب عهد عتیق و جدید (ترم دوم) » را برگزار می‌ نماید.

اهم سرفصل‌های مطالب دوره به شرح زیر می‌باشد

خواندن بخشهایی از سفر پیدایش به زبان اصلی

آموزش نکات دستوری در حین خواندن عهد عتیق

فعل ماضی

فعل مضارع

تبدیل فعل مضارع از مفرد مذکر به مونث، فعل امر، فعل آینده، افعال ناقص، افعال در حالت جمع مذکر، اسم اشاره، اسم موصول، جمع مونث، فعل اجوف، وزن افعال، مفعول مطلق، فعل نهی، اتمام تدریس دستور زبان و مواردی که در ترم اول بیان نشده است، مشترکات دستوری و واژگانی در زبانهای سامی، استخراج سیره پیامبران در عهد عتیق و قران کریم

در هر جلسه بخشهای نسبتا آسان تورات خوانده می شود و دانشجویان باید این مطالب را خوانده و ترجمه نمایند.

مدرس این کارگاه دکتر حیدر بوذرجمهر (عضو هیات علمی دانشنامه جهان اسلام) است که زبان های عبری و سریانی را در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تدریس می­کنند. ایشان در طول اقامت ۱۵ ساله در کشور لبنان، زبان عبری را به مدت سه سال در دانشگاه آمریکایی بیروت نزد استاد منیر بعلبکی استاد برجسته و صاحب تالیفاتی در این زمینه گذرانده و زبان سریانی را حدود دو سال و نیم نزد جورج صلیبا اسقف سریانی های لبنان و انطاکیه خوانده اند .

لازمه فهم درست دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید آشنایی با زبان اصلی این دو کتاب است و شرکت در این دوره برای گروه­های ذیل ضروری و اجتناب ناپذیر است:

شرکت در این دوره برای گروه­های ذیل ضروری و اجتناب ناپذیر است:

- کسانی که در حوزه ادیان مطالعه و تحصیل می کنند،

- کسانی که در حوزه علوم قرآنی تحصیل و یا مشغول نوشتن رساله هستند،

- اساتید و دانشجویان شاغل به تحصیل و پژوهشگران حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی،

- اساتید و دانشجویان رشته تاریخ ادیان، مذاهب و تاریخ اسلام،

- پژوهش­گران و علاقمندان سیره انبیاء، برای شناخت بهتر تاریخ پیش از اسلام ایران و نیز نقش زبان عبری.

مدت زمان دوره : ۲۶ ساعت ( ۱۳ جلسه ۲ ساعته) است. روز برگزاری : شنبه‌ها است. تاریخ برگزاری دوره : ۳۰ آبان ازساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۸/۳۰است.

به شرکت کنندگان گواهی­نامه علمی و رسمی شرکت در دوره آموزشی ارائه خواهد شد. این گواهی­نامه قابل ترجمه و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­باشد.

نشانی ثبت نام اینترنتی :workshop.ihcs@gmail.com