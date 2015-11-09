«ایاز صادق» با کسب ۲۶۸ رای رئیس پارلمان ملی پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، نایب رئیس پارلمان ملی پاکستان «مرتضی جاوید عباسی» با اعلام نتایج رای گیری برای تصدی کرسی ریاست پارلمان ملی پاکستان گفت: از مجموع ۲۹۹ رای حاصله «سردار ایاز صادق» نماینده حزب نواز شریف با کسب ۲۶۸ رای و با اکثریت آرا به عنوان رئیس پارلمان ملی انتخاب شد و رقیب او «شفقت محمود» به نمایندگی از حزب عدالت پاکستان به رهبری «عمران خان» تنها ۳۱ رای کسب نمود.

پس از اتمام رای گیری و اعلام نتایج تمام نمایندگان مجلس به ایاز صادق تبریک گفتند و او در حضور تمام نمایندگان سوگند یاد کرد.

لازم به ذکر است ایاز صادق در سال ۲۰۱۳ میلادی با اخذ ۲۵۸ رای در مقابل «شهریار آفریدی» از حزب عدالت به پیروزی رسید. به دلیل اتهاماتی که عمران خان رهبر حزب عدالت بر انتخابات مجلس وارد کرد ایاز صادق توانست در انتخابات میان دوره ای مجلس با شکست دادن رقیب انتخاباتی خود از حزب عدالت «علیم خان» دوباره به پارلمان ملی راه یابد و برای دومین بار متوالی بر مسند ریاست پارلمان ملی پاکستان تکیه بزند.