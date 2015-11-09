سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هوای استان قم ابری در اواخر شب همراه با بارش باران میشود که بارشها تا صبح ادامه دارد و در روز سهشنبه هوای قم ابری در برخی ساعات همراه با بارش باران و وزش باد متوسط ملایم خواهد بود.
وی گفت: در روز چهارشنبه هوای قم ابری همراه با بارش باران تا بعد از ظهر و وزش باد نسبتا شدید پیشبینی میشود و از بعد از ظهر از میزان ابرها کاسته میشود و در روز پنجشنبه هوا صاف همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان قم عنوان کرد: حداقل دمای هوای امروز ۱۱ درجه و حداکثر ۱۶ درجه، حداقل دمای هوای روز سهشنبه ۱۱ درجه و حداکثر ۱۶ درجه و حداقل دمای هوای چهارشنبه ۹ درجه و حداکثر نیز ۱۸ درجه پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: افزایش اندک دمای هوای استان قم طی روزهای آینده ادامه دارد.
اسماعیلی گفت: سرعت وزش باد امروز بین ۱۸ تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و روز سهشنبه بین ۱۸ تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی و سرعت وزش باد در چهارشنبه بین ۳۲ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی خواهد بود.
وی در خصوص میزان بارش باران دو روز گذشته افزود: میزان بارش باران در شهر قم ۲.۳ دهم میلی متر بوده است.
نظر شما