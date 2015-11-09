محمدعلی دیده روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه رویکرد اتاق بازرگانی شیراز همکاری و توسعه ارتباط با کشورهای اروپایی است تأکید کرد: آنچه برای بخش خصوصی استان فارس در زمان پساتحریم مهم خواهد بود استفاده مناسب از فرصتهای به دست آمده است که در این راستا توسعه فضای تجارت در اولویت است.
وی تأکید کرد: برای رسیدن به این مهم رایزنیهای مختلفی را به مسئولین انجام داده و بهزودی شاهد حضور گروههای مختلف از کشورهای اروپایی در شیراز خواهیم بود.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اینکه توانایی استان فارس در بحث تولیدات و صادرات بهاندازه پاسخگویی بهتمامی نیازها است، گفت: بازارهای مختلفی را طی چند سال گذشته به دلایل مختلف از دست دادیم اما امروز با توجه به تواناییهای بالایی که داریم بهطور حتم بازارهای بهتر و بزرگتری را برای استان فارس هدف خواهیم گرفت.
دیده روشن تصریح کرد: برای رسیدن به این مهم اتاق بازرگانی شیراز در حال فراهم کردن زیرساختها و مسیرهای ارتباطی است که در این راستا برگزاری جلسه بزرگ نشست رایزنان بازرگانی ایران با فعالین اقتصادی فارس ازجمله این موارد بود.
وی تأکید کرد: برگزاری اینگونه نشستها میتواند مسیر را برای توسعه اقتصادی استان فارس و افزایش صادرات منطقی به کشورهای مختلف جهان باز کند.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی شیراز یادآور شد: صادرات در استان فارس را مدنظر قرار دادهایم زیرا علاوه بر توسعه مباحث اقتصادی در توسعه روابط اجتماعی و سیاسی استان فارس نیز بسیار مؤثر است.
نظر شما