قوه قضائیه مدارکی در مورد خبرنگاران دستگیر شده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست سفرا و استانداران که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دومین نشست مشترک بین استانداران، سفرا و رؤسای اتاق بازرگانی بود و هدف این نشست آن است که بتوانیم با همکاری یکدیگر در حوزه های سرمایه‌گذاری، صادرات، تقویت امنیت و ارتباطات امنیتی، همکاری‌های پلیسی، و انتقال تجربیات و دانش با کشورهای همسایه همکاری داشته باشیم.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد جلسات منطقه ای با حضور سفرای کشورهای همسایه، استانداران و اتاق های بازرگانی تشکیل شود تا بتوانیم ظرفیت های استان هایمان را در شرایط جدیدی که در حوزه بین الملل بعد از برجام برای ما ایجاد شده، فعال تر کنیم و در توسعه رشد اقتصادی استانی و ملی تاثیرگذار باشیم.

رحمانی فضلی همچنین در خصوص همکاری ایران با کشورهای همسایه برای تامین امنیت مرزها توضیح داد: ما با ۱۵ کشور همسایه در این زمینه همکاری های خوبی داشته ایم و تفاهمنامه و توافقنامه های زیادی با آنها داریم و نهایتا با همکاری که میان وزارت خارجه و وزارت کشور در حوزه مرز و امنیت وجود دارد، شاهد امنیت خوبی در کشور هستیم.

وزیر کشور همچنین در خصوص تبلیغات زودهنگام انتخاباتی گفت: انتخابات ۷ اسفند ماه برگزار می شود و زمان تبلیغات قانونی نیز در قانون پیش بینی شده و در این ایام نامزدهای انتخاباتی می توانند تبلیغات رسمی داشته باشند، اما قبل از آن تاریخ اگر تبلیغ رسمی صورت بگیرد، تخلف محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تبلیغ رسمی نامزدهای احتمالی انتخابات به ما داده نشده است، تصریح کرد: اگر گزارشی به ما داده شود، در درجه اول به آنان تذکر می دهیم و در مرحله بعد به عنوان تخلف انتخاباتی برخورد خواهیم کرد.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به دستگیری های اخیر توسط سپاه پاسداران عنوان کرد: بحث نفوذ و عوامل نفوذی در همه کشورها یک موضوع مهم امنیتی است و کشور ما نیز که دشمنان زیادی دارد لذا این دشمنان قصد دارند در مراکز تصمیم گیری و امنیتی ما نفوذ داشته باشند و اقدامی برای تاثیرگذاری در تصمیمات ایجاد کنند.

وزیر کشور افزود: به دلیل آنکه نفوذ پیچیده است، یقینا دستگاه های مسئول و مرتبط با این موضوع باید نقش آفرینی کنند. از این رو، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، سپاه و دیگر واحدهای نظامی ما در این زمینه نقش دارند و الحمدالله از لحاظ رصد، کنترل و اقدام در حوزه نفوذ شرایط مطلوبی داریم.

وی با بیان اینکه تذکرات رهبری در خصوص نفوذ برای بالا بردن حساسیت ها و مراقبت ها است، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم این موضوع را برای مسائل سیاسی، تخریب و اتهام به یکدیگر به کار نبریم؛ چراکه این موضوع جفا به فرمایشات گرانقدر ایشان خواهد بود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: توقع ما این است که روی این موضوع دقت کنیم و انگشت اتهام به سمت یکدیگر نگیریم و بگوییم که این نفوذی است و آن نفوذی است. نفوذ و نفوذی تعریفی دارد و متناسب با آن تعریف، دستگاه های مربوطه اقدام می کنند.

وزیر کشور همچنین با اشاره به دستگیری برخی از خبرنگاران گفت: معمول این است که قوه قضائیه حکم دستگیری می دهد و نهاد مجری و ضابط عمل می کند و به همین منظور از قوه قضائیه و از معاون اول این دستگاه پرسیدم و آنها گفتند برخی مدارک و اسناد داریم که در حال بررسی است و قرار شد این اسناد و مدارک را به من به عنوان رئیس شورای امنیت کشور نشان دهند.

وی تصریح کرد: تلاش ما باید این باشد که در آستانه انتخابات موضوعات مختلف آرامش و امنیت کشور را به هم نزند اگر قوه قضائیه اسناد و مدارکی محکمه پسند داشته باشد در مجاری قانونی عمل می شود.

رحمانی فضلی گفت: تقاضای ما از مسئولین این است که به همان اندازه که امنیت ملی برای ما مهم است، آبرو و عزت مردم نیز مهم است و باید تعادلی میان اینها ایجاد شود و کسانی که بازداشت می شوند تا زمانی که مورد قضاوت قرار نگرفته اند، به گونه ای مطرح نشود که نگرانی در بخش زیادی از جامعه ایجاد شود.

وزیر کشور گفت: اگر فضا را مدیریت نکنیم، خیلی از خبرنگاران و یا نویسندگان ممکن است دچار دغدغه و دل‌نگرانی شوند. ما حتما دنبال اجرای قانون هستیم، اما امنیت جامعه و حفظ آبروی مردم برای ما مهم است.