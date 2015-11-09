به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز مرادی در جلسه عمومی انتخابات که ظهر دوشنبه در استانداری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: برگزاری انتخابات بیانگر درک و فهم بالای سیاسی مردم است و خوشبختانه با مشارکت مردم در گذشته در این رویداد مهم شاهد نشاط سیاسی خوبی در جامعه بوده ایم.

مرادی بیان کرد: نظامی که بر پایه مردم سالاری دینی شکل گرفته به دیدگاه و رای مردم اهمیت داده و سرنوشت کشور را در اختیار همه قرار داده تا عموم مردم در انتخاب مدیران و مسئولان ارشد کشور نقش داشته باشند.

وی اضافه کرد: در اسفند ماه امسال شاهد دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی هستیم که با افزایش رقابت بین احزاب و گروههای مختلف سیاسی این رویداد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل سیاسی استانداری قزوین یادآورشد: با پیروزی دولت اعتدال و افزایش امیدواری در بین مردم به ‌منظور تحقق شعار شفاف‌ سازی عملکرد و اعتماد متقابل بین مردم و دولت، مسئولیت کارکنان و مسئولان دولتی در این زمینه بیشتر شده و در این راستاامسال اولین انتخابات در دولت تدبیر و امید برگزار می‌شود و یکی از عرصه‌های مهم تعیین کننده است که همه باید در برگزاری سالم، قانونی و بی‌طرفانه آن با جدیت تلاش کنیم.

دبیر ستاد انتخابات استان خنثی کردن توطئه دشمنان خارجی را از دیگر علل اهمیت انتخابات آینده دانست و افزود: دشمنان ملت ایران در سال‌های پس از انقلاب تلاش کردند با ایجاد جو ناامیدی، مردم را از شرکت در انتخابات بازدارند اما پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب و امام راحل دسیسه آنها را خنثی کرده است.

مرادی بیان کرد: راهبردهای انتخاباتی دولت بر اساس اصول کلی حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسلامی است و دولت با تأسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در صیانت از آراء مردم به عنوان امانتی ارزشمند جدی است.

وی اظهارداشت: با عمل به قانون و رعایت بی‌طرفی زمینه افزایش نشاط سیاسی و رقابت انتخاباتی و درنتیجه حضور حداکثری مردم در این عرصه سرنوشت‌ ساز فراهم خواهد شد.

مدیرکل سیاسی استانداری قزوین یادآورشد:برگزاری دوره‌های آموزش عمومی ازپیش‌ نیازهای مهم برگزاری انتخابات است و بر اساس دوره‌های پیش‌بینی‌شده کارشناسان و عوامل اجرایی برگزاری انتخابات ضمن بازخوانی و فراگیری قوانین و مقررات، آموزش می‌بینند.

در ادامه این جلسه کیومرث ایمن معاون سیاسی فرمانداری قزوین هم با تأکید بر لزوم آموزش دقیق عوامل اجرایی انتخابات تصریح کرد: آموزش عوامل اجرایی و آگاه کردن افراد نسبت به وظایف محوله از ضروریات برگزاری دقیق و قانونی انتخابات است.

مجتبی رجبی مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات شهرستان قزوین هم گفت: ۲۰ نفر از کارشناسان در دوره‌های آموزش عمومی انتخابات در فرمانداری و بخشداری های تابعه این شهرستان شرکت کرده و با سرفصل هایی مانند قانون و آیین ‌نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حفاظت، امنیت، مدیریت انتخابات، قانون و آیین ‌نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری آشنا شدند.

وی اظهارداشت: آموزش‌های تخصصی برای بخشداران، نمایندگان فرماندار، مربیان و سایر عوامل اجرایی انتخابات از دیگر برنامه‌هایی است که در کمیته آموزش ستاد انتخابات شهرستان قزوین پیش‌بینی‌ شده است.