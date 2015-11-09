فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام اسکواش‌بازان همدانی به انتخابی تیم ملی اظهار داشت: یک نفر از پسران اسکواش‌باز همدانی در رده سنی زیر ۱۵ سال پسران، به انتخابی تیم ملی اعزام خواهد شد.

وی افزود: همچنین در رده سنی زیر ۹ سال نیز ۳ نفر از اسکواش‌بازان پسر همدانی برای انتخابی تیم ملی به اردو اعزام می‌شوند.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به وضعیت رشته ورزشی اسکواش بیان کرد: رشته اسکواش به دلیل ویژگی های خاص و منحصر به فرد در بیشتر کشورها در حال پیشرفت است.

شبیری با بیان اینکه روز به روز تعداد علاقه مندان این رشته در حال افزایش است، گفت: رشته اسکواش از جمله های رشته های ورزشی بسیار مفرح و ارزان قیمت است که خانواده ها می توانند فرزندان خود را به سمت این رشته جذاب سوق دهند.

وی با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در استان همدان بیان کرد: در سال گذشته شاهد افزایش۲۵۰ درصدی تعداد ورزشکار در همدان بوده ایم که این افزایش نوید آینده ای روشن را برای این رشته مهیج در پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان یادآور شد: با توسعه مدارس اسکواش و تربیت بیشتر اسکواش بازان و همچنین اگر امکانات ورزشی این رشته در همدان ساخته شود در آینده ای نزدیک تحولی بزرگ در این رشته ورزشی در همدان اتفاق می افتد.

شبیری با اشاره به برنامه های هیئت در شش ماه دوم سال ۹۴ بیان کرد: در سال گذشته طرح استعدادیابی از مهدهای کودک شهر همدان انجام و در بیشتر مهدکودک های همدان اطلاع رسانی های لازم انجام و از مربیان مورد تایید آکادمی ملی المپیک که به همدان دعوت کرده بودیم، برای استعدادیابی از خردسالان استفاده شد.

وی عنوان کرد: در سال جاری نیز با آموزش و پرورش استان تعامل بیشتری داشته و جشنواره دانش آموزی برگزار خواهد شد.