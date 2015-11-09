سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگارمهر درباره جزییات این حادثه آتش سوزی گفت: در ساعت ۲۰:۴۴شب گذشته آتش سوزی در یک انبار کالا در خیابان فدائیان اسلام کوچه عظیمی به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران هفت ایستگاه آتش نشانی به همراه چندین دستگاه تانکر آب، فوماتیک و خودروهای تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: انباری به وسعت یک هزار و ۳۰۰ متر مربع مسقف که مقدار زیادی مواد پلاستیکی، شیشه و بلور تا سقف ها و به صورت نا ایمن چیده شده بود دچار آتش سوزی گسترده شد.

ملکی با بیان اینکه شعله های آتش از فاصله دور قابل رویت بود و دود زیادی محل حادثه را فرا گرفته بود افزود: آتش نشانان به دلیل وجود دود زیاد در محل حادثه عملیات سخت و دشواری را آغاز کردند.

وی گفت: آتش نشانان از روی سقف ها و پایین عملیات را خاموش و در ساعات اولیه موفق شدند آتش را خاموش کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت : عملیات لکه گیری، تخلیه دود و جابجایی اجناس این انبار ساعت ها بطول انجامید و با توجه به وزش باد در محل و احتمال ایجاد آتش یک گروه آتش نشانی هنوز در محل مستقر هستند.

وی افزود: این حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارات سنگین مالی به این انبار وارد شد.

ملکی گفت: علت وقوع این آتش سوزی از سوی کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.