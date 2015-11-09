رئیس جدید فدراسیون جهانی دانشجویان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، مجمع عمومی و انتخاباتی هیئت رئیسه فیزو روز گذشته (یکشنبه) در شهر لوزان سوئیس و با حضور نمایندگانی از ۱۲۵ کشور جهان برگزار شد که طی آن «ماتیتسین اولگ» (Oleg Matytsin) به عنوان رئیس جدید فدراسیون ورزش‌های دانشجویان جهان انتخاب و جایگزین «لوئیز گالین» فرانسوی شد.ش

گالین رئیس فیزو در این انتخابات در رقابت با ماتیتسین اولگ نایب رئیس خود ۲۳ رای آورد اما ماتیتسین اولگ با ۱۰۲ رای به عنوان رئیس جدید انتخاب شد.

«لئونز ادر» از کشور سویس به عنوان نایب رئیس اول و نمایندگان کشورهای چین ، برزیل ، لهستان و سنگال به عنوان نواب رئیس دوم انتخاب شدند.

نماینده کشور مغلوستان به عنوان خزانه دار و خانم «ورنا بورک» به عنوان رئیس کمیته اجرایی انتخاب شدند.

همچنین ۱۵ نماینده از کشورهای کره جنوبی، چین تایپه، استونی، پرتغال، ژاپن، کاستاریکا، امارات متحده عربی، ترکیه، اوگاندا، هنگ کنگ، قزاقستان، جامائیکا، آفریقای جنوبی و کانادا به عنوان اعضای جدید کمیته اجرایی فیزو انتخاب شدند.

اولگ رئیس جدید فیزو بعد انتخاب خود، گفت: من و تيمم به وظيفه سنگينی كه بر عهده‌مان است آگاهي داريم وظيفه اصلي ما همكاري صميمانه با فدراسيون‌هاي قاره ای و فدراسيون‌های ملی و همچنين فدراسيون‌های بين المللی و سازمان‌های بين المللی مانند يونسكو است. ما منابع بسياری داريم و مطمئنا مي‌توانيم موفق باشيم.

وي ١٥ سال در ورزش دانشجويي مشاركت داشته و تحصيلاتش تربيت بدنی بوده است. مليت اولگ روس و از شهر مسكو است. وي داراي مدرك دكترا است. همچنين به وی استاد ورزش ( تنبس روي ميز) نيز می‌گفتند. او رئيس دانشگاه فرهنگي ورزشي، توريسم و ورزش بوده و هم اكنون رئيس فدراسيون ورزش دانشگاهی روسيه است. اولگ سرپرست تيم‌های ورزشی روسيه از سال ٢٠٠٥ و همچنين عضو كميته برگزاري يونيورسياد زمستاني ٢٠١٩ مي باشد. وي همچنين بيشتر از ٧٠ اثر و كار علمي دارد.