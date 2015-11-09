به گزارش خبرگزاری مهر، دوره تخصصی فقه بازار با هدف آشنایی اصناف، کسبه و بازاریان از اصول کسب و کار حلال و مشروع هر روز ساعت ١٠ صبح در مسجد بازار تبریز برگزار و عموم علاقهمندان میتوانند در این دوره شرکت کرده و از مطالب مطروحه بهرهمند شوند.
این دوره که به همت دفتر نمایندگی آیتالله مکارم شیرازی در تبریز برگزار میشود، ارتقای سطح معلومات اصناف، کسبه و بازاریان تبریز در خصوص احکام معاملات و دوری از لقمه حرام را مدنظر آموزشهای کاربردی خود قرار داده است.
دوره تخصصی فقه بازار که با حضور اصناف، کسبه و بازاریان تبریز برگزار میشود به بررسی احکام کسب و کار، عقود اسلامی، معاملات، رزق و روزی حلال، شیوههای تجارت اسلامی و روشهای بازاریابی در اسلام میپردازد و بازاریان با احکام کسب و کار حلال آشنا میشوند.
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