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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۰

به همت دفتر نمایندگی آیت‌‌الله مکارم شیرازی؛

دوره‌ تخصصی فقه بازار در مسجد جامع بازار تبریز برگزار می‌شود

دوره‌ تخصصی فقه بازار در مسجد جامع بازار تبریز برگزار می‌شود

دوره‌ تخصصی فقه بازار با هدف آشنایی اصناف، کسبه و بازاریان از اصول کسب و کار حلال و مشروع در مسجد بازار تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره‌ تخصصی فقه بازار با هدف آشنایی اصناف، کسبه و بازاریان از اصول کسب و کار حلال و مشروع هر روز ساعت ١٠ صبح در مسجد بازار تبریز برگزار و عموم علاقه‌مندان می‌توانند در این دوره شرکت کرده و از مطالب مطروحه بهره‌‌مند شوند.

این دوره که به همت دفتر نمایندگی آیت‌‌الله مکارم شیرازی در تبریز برگزار می‌شود، ارتقای سطح معلومات اصناف، کسبه و بازاریان تبریز در خصوص احکام معاملات و دوری از لقمه حرام را مدنظر آموزش‌های کاربردی خود قرار داده است.

دوره تخصصی فقه بازار که با حضور اصناف، کسبه و بازاریان تبریز برگزار می‌‌شود به بررسی احکام کسب و کار، عقود اسلامی، معاملات، رزق و روزی حلال، شیوه‌‌های تجارت اسلامی و روش‌‌های بازاریابی در اسلام می‌پردازد و بازاریان با احکام کسب و کار حلال آشنا می‌‌شوند.

کد مطلب 2961589

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