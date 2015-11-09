به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قائدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جریان بارندگیهای اخیر شاهد تلاشهای بسیار خوبی از سوی کارگروههای تخصصی مدیریت بحران بودیم که امیدواریم شاهد تداوم این آمادگیها برای مقابله با حوادث احتمالی باشیم.
وی با بیان اینکه کارگروههای ۱۶ گانه مدیریت بحران در استان بوشهر تشکیل شده، بیان کرد: در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه وظیفه رسیدگی تنها بر عهده مدیریت بحران نیست و همه حوزهها باید فعال باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر تصریح کرد: مدیران کل و مسئولان سازمانها عضو کارگروههای مدیریت بحران هستند که در هنگام بروز حوادث و بحرانها باید با تعامل و همراهی و همکاری مناسب شاهد مدیریت بحران باشیم.
وی خواستار آمادهباش کارگروههای تخصصی مدیریت بحران برای مقابله با حوادث غیرمترقبه شد و افزود: رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران در شهرستانها فرمانداران هستند که باید در مواقع بحران کار هماهنگی کارگروههای تخصصی مدیریت بحران را انجام دهند.
قائدی اضافه کرد: هر دستگاه در هنگام بروز بحرانها باید بر اساس وظایف ذاتی خود وارد عمل شود و با هماهنگی مناسب از موازیکاری و تداخل امور جلوگیری شود.
وی در ارتباط با حوادث اخیر نیز گفت: در جریان بروز بحرانهای اخیر و حوادث غیرمترقبه، کارشناسان مدیریت بحران استان در نقاط مختلف حضور یافتند و بررسی لازم در مورد خسارات وارد شده صورت گرفت.
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