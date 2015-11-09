جاسازی ۹۶ کیلوگرم تریاک در کپسول گاز وانت نیسان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان و همدان یک باندقاچاقچی مواد مخدر شناسایی و مشخص شد این باند قصد دارند با یک دستگاه وانت نیسان مقدار قابل توجهی مواد مخدر از استان های جنوبی به استان های مرکزی منتقل کند.

به گفته وی با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله ماموران مبارزه با مواد مخدر استان در محور پل زال - خرم آباد مستقر و با رویت وانت نیسان که حامل بار جک سقف های بتونی بود آن را توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان عنوان کرد: پس از بازرسی فنی از خودرو مذکور مقدار ۹۶ کیلو و ۲۰۰گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در کپسول گاز «سی ان جی» وانت نیسان جاسازی شده بود کشف و راننده آن نیز دستگیر شد.

سرهنگ احمدی تبار خاطر نشان کرد: در عملیاتی دیگر ماموران مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس مواد مخدر دورود یک دستگاه پژو پارس که نقش اسکورت محموله را داشت توقیف و دو سوداگر مرگ نیز دستگیر شدند.

وی ضمن تقدیر از پلیس مواد مخدر همدان به شهروندان توصیه کرد: در راستای ارتقاء سطح امنیت و كاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با مواد افیونی، هر گونه اخبار و موارد مشكوک را از طریق سامانه فوریت های ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.