به گزارش خبرنگار مهر، بخش کشاورزی یکی از حوزههای استراتژیک و مهم برای هر کشوری و بهویژه جمهوری اسلامی ایران با شرایط خاص خود است و در این میان آذربایجان شرقی به دلیل برخورداری از ظرفیتهای طبیعی یکی از استانهای توانمند در این حوزه به شمار میرود.
شهرستان بناب آذربایجان شرقی نیز با توجه به ویژگیها و موقعیت خاص جغرافیایی از مهمترین شهرستانهای این استان در تولید محصولات کشاورزی است و بر همین اساس مسئولان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و فعالان و دست اندر کاران خوزه کشاورزی این شهرستان در نشستی مشترک به بررسی موضوعات این حوزه پرداختند که بحث پهنهبندی مزارع از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست مشترک بود.
مزارع کشاورزی کلیه شهرستانهای آذربایجان شرقی پهنهبندی میشوند
مدیر ترویج جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست مشترک دهیاران و کارشناسان پهنهبندی شهرستان بناب از استخدام ۴۷۲ نفر کارشناس برای اجرای طرح پهنهبندی اراضی استان خبر داد و گفت: فعالیتهای جهاد کشاورزی پیشازاین در تعدادی از روستاها محدود میشد که با اجرای این طرح کارشناسان جهاد کشاورزی بهعنوان مشاور همیشه در کنار کشاورزان قرار خواهند گرفت و فعالیت هر یک از کارشناسان بهصورت مستمر ارزیابی و سنجش خواهد شد.
علیاکبر رضا نژاد از اجرای پهنهبندی بهعنوان دغدغههای مسئولان و کشاورزان نام برد و افزود: در این طرح ارتباط بین بهرهبرداران و مسئولان محلی افزایشیافته و فعالیتهای کشاورزان علمیتر خواهد شد و با توجه به اینکه سازمان جهاد کشاورزی به دنبال افزایش ضریب نفوذ کارشناسان در مراحل کاشت، داشت و برداشت و تنظیم شناسنامه کشاورزی برای هریک از روستاهاست، افزایش بهرهوری و راندمان تولید در واحد سطح از دیگر اهداف مهم این طرح محسوب میشود.
کاهش بهرهوری بخش کشاورزی بناب در صورت تداوم استفاده از روشهای غیرعلمی
فرماندار بناب نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۲۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان بناب زیر کشت انواع محصولات کشاورزی میرود، گفت: درصورتیکه کشاورزی در منطقه بهصورت غیرعلمی پیش برود، شاغلان بخش کشاورزی بهرهوری لازم را نخواهند داشت.
ولیالله فرجاللهی افزود: تولید و بهرهوری در بین کشاورزان منطقه هماهنگ نیست و برای رفع این مشکل افزایش بهرهوری و برنامههای ترویجی بخصوص اجرای دقیق طرح پهنهبندی ضروری است.
وی علت پایین بودن راندمان محصول در واحد سطح را بهره نبردن کشاورزان از علم روز و استفاده نکردن از کارشناسان جهاد کشاورزی توسط بهرهبرداران اعلام و تصریح کرد: تنها راه نجاتبخش کشاورزی آمایش دقیق اطلاعات کشاورزی و تقویت نقاط ضعف کشاورزان است و در این راه باید دهیاران دوشادوش کارشناسان پهنهبندی نسبت به علمی نمودن کشت اقدام کنند.
فرماندار بناب از برداشتهای بیرویه آب توسط کشاورزان از منابع آبی نیز انتقاد کرد و اظهار داشت: هرچند شهرستان بناب با اجرای آبیاری نوین در یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی در استان پیشتاز است، ولی ما به این حد قانع نیستیم و اگر روند مصرف آب تغییر نکند در چند سال آینده با نابودی باغات شهرستان مواجه خواهیم بود.
فرجاللهی اصلاح الگوی کشت و اصلاح باغات را از برنامههای در دست اجرا در شهرستان بناب بر اساس سند توسعه و تدبیر برشمرد و گفت: کشت پیاز در ۶۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان متوقفشده ولی باوجود تلاشهای فراوان بازهم در ۸۰۰ هکتار از اراضی بناب پیاز کشت میشود که سعی داریم کشت زعفران، دانههای روغنی، پسته و گل محمدی را جایگزین این محصول پرمصرف کنیم.
گفتنی است شهرستان ۱۴۰ هزارنفری بناب واقع در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز آذربایجان شرقی یکی از مراکز عمده کشت محصول پیاز است که در سالهای اخیر به علت خشکی دریاچه ارومیه و برنامهریزیهای صورت گرفته جهت احیای این دریاچه همواره سعی بر تشویق کشاورزان منطقه برای عدم کشت محصول پیاز و جایگزین کردن برخی محصولات کممصرف آب ازجمله زعفران و پسته بجای آن میشود.
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