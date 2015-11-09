۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امرایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی استان در محور جنوبی خرم آباد مستقر و حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه كامیون كشنده کانتینر مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مذکور دو هزار و ۳۷۷ کارتن ظروف آشپزخانه خارجی قاچاق فاقد مجوزگمركی که از استان های جنوبی کشور به پایتخت بارگیری شده بود كشف و ضبط شد.

سرپرست پلیس آگاهی لرستان ارزش محموله مکشوفه را پنج میلیارد ریال اعلام كرد و اظهار داشت: در این زمینه كالاهای قاچاق به اداره گمرگ استان منتقل و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.