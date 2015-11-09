اختصاص ۱۰۰ میلیارد اعتبار برای طرح زمستانه راهور

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان در جلسه هماهنگی طرح‌های ویژه ترافیکی با اشاره به اقدامات سازمان راهداری برای اربعین امسال گفت : با توجه به تجربه اربعین گذشته ستاد مرکزی اربعین بعد از اربعین پارسال کار خود را آغاز کرد و ما در سازمان راهداری تلاش کردیم تا بیشترین خدمات ممکن را به زائران اربعین حسینی در سال جاری ارائه دهیم.

رئیس سازمان راهداری افزود: از جمله اقدامات انجام شده در سازمان راهداری، بهسازی مسیرهای منتهی به مرز و افزایش گیت‌های خروجی در نقاط مرزی بوده است.

وی با اشاره به اینکه تردد به کشور عراق برابر توافقات انجام شده بین دو کشور فقط استفاده از ویزا امکان پذیر است افزود :اجازه خروج به هموطنان فاقد گذرنامه به هیچ عنوان داده نخواهد شد.

کشاورزیان با اشاره به اقدامات سازمان راهداری در طرح زمستانه امسال نیز عنوان کرد: گرچه عملیات راهداری زمستانی در حال حاضر در بسیاری از استان‌های برف‌گیر کشور شروع شده است ولی این طرح رسما از ۲۳ آذر در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: امسال سازمان راهداری اعتباری هزار میلیارد ریالی را برای تامین ماشین‌آلات و تامین امکانات مورد نیاز تخصیص داده است.