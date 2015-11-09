کویر میقان در فهرست ۱۷۸ کانون بحران بیابانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان مرکزی، یوسف یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۹۰ هزار هکتار از اراضی استان مرکزی بیابان و اراضی بالقوه بیابانی است و حرکت شن‌های روان و کاهش پوشش گیاهی را در آنها شاهد هستیم، گفت: همه این مناطق از دهه ۷۰ تحت مدیریت منابع‌طبیعی استان است و تاکنون با تخصیص اعتبارات متعدد اقدامات موثری جهت بیابانزدایی صورت گرفته است.

وی شهرستان‌های مستعد و درگیر بیابانی شدن را شهرستان‌های ساوه، زرندیه، دلیجان، محلات، اراک، خنداب و کمیجان عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین کانون‌های بحران در استان مرکزی کویر میقان است که در زمره ۱۷۸ کانون بحرانی بیابانی کشور به شمار می‌رود.

یوسفی اضافه کرد: وسعت مناطق بیابانی میقان ۱۲ هزار هکتار است که از گذشته تا به امروز همواره فعالیت بیابان‌زدایی آن در حال انجام بوده است و با انجام عملیات‌ متعدد بیولوژیکی مانند کشت گیاهان و تکثیر آنها همچنین اعمال مدیریت حفاظت و قرق ۱۰۰ درصدی منطقه موفق به کنترل این کانون بحران شده‌ایم.

مدیرکل منابع‌طبیعی استان مرکزی کانون‌های بحران و در معرض بیابانی شدن ساوه و زرندیه را تحت مدیریت عنوان کرد و گفت: ۴۰ هزار هکتار بوته‌کاری در زرندیه انجام گرفته است و حرکت شن‌های روان که روزی به مشکل آزاردهنده‌ای برای مردم بدل شده بود با اجرای عملیات‌های مختلف کنترل شد.

یوسفی گفت: در دلیجان پروژه بین‌المللی ترسیب‌کربن با مشارکت محلی به منظور جلوگیری از بیابانی شدن اراضی انجام می‌شود و در کنار آن امور اجتماعی، اشتغال و کاهش وابستگی به دام و عرصه‌های منابع‌طبیعی پیگیری می‌شود.

مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: سند ملی گردوغبار می‌تواند با اختصاص اعتبارات ملی کمک شایانی جهت بهبود شرایط اراضی طبیعی و ممانعت از بیابانی شدن بیش از پیش عرصه‌ها کند. البته این سند ظاهرا سیاست‌های فرامرزی را مورد توجه قرار داده است، اما مسلما می‌توانیم در این راستا با کمک اداره کل محیط‌ زیست استان اقدامات شاخصی را به انجام برسانیم.

یوسفی اضافه کرد: کف دریاچه تالاب میقان قابلیت اجرای عملیات متعدد بیولوژیکی و مدیریتی را ندارد، بلکه باید عملیات‌ مکانیکی در آن صورت گیرد که البته این امر بسیار هزینه بر است، اما می‌توان از طریق سند ملی گردوغبار و با استفاده از اعتبارات این سند کف دریاچه را مدیریت کرده و از بروز طوفان‌های سدیمی جلوگیری کنیم.

وی افزود: طوفان‌های سدیمی نمک‌هایی هستند که در تابستان با کم آب شدن تالاب و وزش باد از کف آن بلند می‌شوند و خطر بیشتری را در مقایسه با ذرات معلق گردوغبار ایجاد می‌کنند، به همین دلیل کنترل این طوفان‌ها اهمیت بسیاری دارد.