نماز جماعت صبح در همه مساجد دشتی اقامه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح دوشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان دشتی اظهار کرد: در حال حاضر در بیشتر مساجد روستاهای شهرستان روحانی مستقر داریم و در تعداد زیادی مدارس نیز نماز جماعت اقامه می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان دشتی اهتمام ویژه‌ای به امر نماز دارند، افزود: یکی از مسائل مهمی که در شهرستان دغدغه داریم برپایی اقامه نماز جماعت در مساجد است که تاکنون کارهای خوبی صورت گرفته است.

مصلح اضافه کرد: از جمله رسالت‌های مسئولان نظام اقامه نماز و پرداخت زکات و رسیدگی به محرومین و امر به معروف و نهی از منکر است.

وی بیان کرد: اگر مسئولی می‌خواهد در نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق باشد چاره و راهی جز توجه به مسائل معنوی و احیای معنویت برای کارکنان ندارد.

مصلح با بیان اینکه نماز عامل بازدارنده از بدی‌ها و زشتی‌ها است، تصریح کرد: یکی از مسائلی که در فرهنگ ما تاثیر گذار است عملکرد حاکمان است که به عنوان الگو و سرمشق برای مردم است، که در شهرستان مسئولان اهتمام ویژه‌ای به امر نماز دارند.