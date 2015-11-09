حفظ آرامش لازمه برخورد با خاطیان توهین به مردم آذربایجان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رادفر پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص آخرین اقدامات مسئولان استان در زمینه اهانت برنامه تلویزیونی فیتیله با محکومیت مجدد توهین برنامه ای در صداوسیما به مردم آذربایجان افزود: به اطلاع عمومی مردم آذربایجان می رسانم که به دنبال این حرکت ناشایست استانداران مناطق مختلف آذربایجان در نامه هایی به وزارت کشور خواستار پیگیری این اقدام و برخورد با خاطیان آن شدند.

وی با اشاره به تحریک برخی گروهک ها مبنی بر تجمع اعتراض آمیز در خیابانها از مردم و جوانان آذربایجان غربی خواست که ضمن حفظ آرامش خود منتظر پیگیری های مسئولین باشند.

رادفر با بیان اینکه وزیر کشور به جد پیگیر این قضیه است و دستور اقدامات لازم جهت پیگیری این موضوع از سوی وی صادر شده است گفت: در حال حاضر آرامش یکی از مهم ترین لازمه های پیگیری این موضوع است و قطعا جوانان بزرگوارانه با فرهنگ اصیل آذربایجانی منتظر رسیدگی به این اقدام ناشایست خواهند بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی افزود: جوانان فهیم این استان همانند جوانان سالهای دفاع مقدس آماده فداکاری در راه حفظ امنیت کشورشان هستند و هم اکنون حفظ آرامش یک فداکاری است.

رادفر با اشاره به اینکه توهین صدا و سیما به مردم آذربایجان در برنامه روز جمعه فیتیله عمد و یا غیر عمد با هر منطق و دلیلی غیر قابل قبول و بخشش است عنوان کرد: استاندار آذربایجان غربی طی نامه ای به وزیر کشور و رئیس شورای امنیت خواستار پیگیری و برخورد با عوامل این برنامه تلویزیونی و عذرخواهی صدا و سیما از مردم آذربایجان شده است.

وی بر ضرورت برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم صدا و سیما در جهت جلوگیری از حرکات تفرقه‌انگیز و تنش‌زا در بین اقوام ایرانی ادامه داد : بدون شک مسولان صدا و سیما باید با نظارت دقیق بر روند برنامه سازی، اجازه تولید و پخش برنامه هایی با محوریت توهین به اقوام و ادیان مختلف را نداده و همیشه و در همه حال در راستای ایجاد وحدت و همدلی میان اقوام و ادیان حرکت کند.