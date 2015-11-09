مقابل پرسپولیس گناوه به پیروزی می اندیشیم

افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار آینده تیم بعثت با پرسپولیس گناوه در چارچوب رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال، اظهار داشت: می خواهیم در زمین خود پیروز شویم تا جایگاه و وضعیت خود را در گروه بهتر کنیم.

وی گفت: تمام سعی خود را برای پیروزی خواهیم کرد، هر چند که این بازی برای پرسپولیس بازی مهمی است اما ما با این حس وارد زمین می شویم که می توانیم پیروز شویم.

وی با تاکید بر اینکه تیم بعثت مسابقه حساسی در برابر تیم پرسپولیس گناوه دارد، افزود: شیوه ما در حال حاضر این است که به سختی تلاش کنیم و این کاری است که باید انجام دهیم. نیازی نیست تغییر زیادی به وجود بیاویم، باید مسائلی را در نظر بگیریم تا بتوانیم نمایشی در سطح عالی داشته باشیم و در نهایت به پیروزی دست پیدا کنیم.

مدیر عامل باشگاه بعثت در ادامه افزود: بازی با پرسپولیس از اهمیت بالایی برخوردار است و هدف ما پیروزی است و توانایی آن را هم داریم. ما پیش از این هم به هواداران قول داده‌ ایم که در تمامی مسابقات با تمام توانایی حاضر شویم.

وی همبستگی و یکدلی میان اعضای باشگاه بعثت را بسیار ارزشمند دانست و گفت: این بسیار مهم است که این قبیل همبستگی ها را تا آخرین ثانیه فصل از خود نشان دهیم.

حسنی با دعوت از هواداران برای حضور در ورزشگاه ۱۵ خرداد برای حمایت از تیم بعثت گفت: چیزی که من علاقه دارم از هواداران ببینم این است که تا آخرین روز پشت تیم بایستند.

گفتنی است، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه روز سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ۱۵ خرداد کرمانشاه میزبان تیم پرسپولیس گناوه خواهد بود که این بازی راس ساعت ۱۴ برگزار می شود.