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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

معاون رئیس جمهور در گفتگو با مهر:

حمایت از خانواده اعدامی ها در دستور کار دولت قرار می گیرد

حمایت از خانواده اعدامی ها در دستور کار دولت قرار می گیرد

معاون ریاست جمهوری در امور زنان گفت: در برنامه ششم توسعه حمایت از خانواده اعدامی ها در دستور کار قرار می گیرد.

شهیندخت ملاوردی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات معاون زنان ریاست جمهوری در حمایت از خانواده زندانیان گفت: با توجه به محدودیتهای اعتباری که داشتیم توانستیم بخشی از تفاهم نامه هایی که با نهادهای مرتبط در این امور داشتیم را در ۶ استان اجرایی کنیم که مهمترین آن توانمندسازی خانواده های زندانیان و موضوع اشتغالزایی آنان بود.

وی در مورد بودجه مورد نیاز این طرح ها گفت: گزارش هایی که دریافت کردیم رضایتمند است. معمولا بخشی از بودجه را معاونت ریاست جمهوری و بخشی را نهاد مربوطه تامین می کند. در برنامه ششم توسعه هم با همین هدف یعنی توانمندسازی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب زندانیان هم جلو رفتیم.

معاون امور زنان ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده اعدامی ها حذف شد، گفت: این بند را در برنامه ششم توسعه احیا کردیم و انشا الله حمایت از خانواده اعدامی ها در دستور کار قرار می گیرد چرا که معتقدیم خانواده زندانی ارتباطی با جرم و اتهام زندانی ندارد و نباید خانواده زندانیان را به چشم مجرم نگاه کرد.

کد مطلب 2961609

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