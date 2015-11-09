۳۲۴ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله منتظری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از وظایف کمیته امداد پرداخت مستمری به مددجویان تحت حمایت است این نهاد در این راستا هر ماه مبالغی را به حساب مددجویان واریز می کند.
وی با بیان اینکه تعداد ۷۳ هزار و ۲۴۹ خانوار تحت حمایت این نهاد در استان هستند که شرایط دریافت مستمری را دارند افزود: در هفت ماه گذشته سالجاری مبلغ ۳۲۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال در قالب مستمری به حساب آنها واریز شده است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با اشاره به اینکه مستمری پرداختی به صورت ماهیانه به حساب سرپرست خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد واریز میشود، گفت: مستمری پرداختی در راستای رفع بخشی از نیازهای اساسی خانوادههای تحت حمایت پرداخت میشود.
منتظری بیان کرد: این نهاد بعد از پذیرش و بررسیهای لازم و مطابق با شرایط آئیننامهای اقدام به پرداخت مستمری ماهانه به مددجویان میکند.
وی گفت: کمیته امداد در طول سال در سر فصل های مختلف عمران، اکرام و ایتام، حمایت، خوداشتغالی، درمان و فرهنگی خدمات متفاوتی به مدجویان ارائه می کند.
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