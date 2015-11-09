برنامه های پردیس تهران در هفته قرآن و دانشگاه تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی پردیس تهران از برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در هفته قرآن و دانشگاه از ۱۸ تا ۲۴ آبان ماه در مجموعه دانشگاهی پردیس تهران خبر داد. علی محمدی در گفت و گویی به تشریح برنامه ها پرداخت و گفت: این برنامه ها در قالب های متنوع و متناسب با ذائقه های گوناگون دانشجویان با رویکرد فرهنگی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد؛ این برنامه ها با همکاری کانون قرآن و عترت و مدیریت فرهنگی پردیس تهران برنامه ریزی و انجام می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی پردیس تهران در ادامه با اشاره به برنامه های هفته قرآن و دانشگاه افزود: «مسابقه حفظ سوره فجر» از چند روز پیش و در آستانه هفته قرآن و دانشگاه در حال برگزاری است.

علی محمدی گفت «نشست علمی فرهنگی حجاب در قرآن» در نخستین روز از هفته قرآن و دانشگاه با سخنرانی سرکار خانم دکتر هادیان، استاد و عضو هیات علمی این مجموعه دانشگاهی برگزار خواهد شد و قرار است در این نشست علمی فرهنگی مبانی و ضرورت رعایت حجاب از منظر قرآن کریم تبیین شود.

وی در بخش دیگر از این گفت و گو افزود: سومین برنامه ای که در آغاز هفته قرآن و دانشگاه پیش بینی شده، برگزاری «نمایشگاه میوه های قرآنی» با هدف معرفی میوه های قرآنی در قالب فرآورده ها و بسته بندی های متنوع است.

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی پردیس تهران اجرای «طرح تصحیح قرائت نماز» با همکاری سامانه آموزش الکترونیکی اقراء را از دیگر برنامه های قابل اجرا در این هفته عنوان کرد و افزود: پیش بینی شده که برای شرکت کنندگان در این طرح گواهی صادر شود.

علی محمدی در ادامه به برگزاری دیگر برنامه های فرهنگی از جمله: «مسابقه کتاب خوانی آیه های زندگی»، «نمایشگاه نرم افزار های نور» و «نمایشگاه محصولات هنری با موضوع قرآن کریم» در هفته قرآن و دانشگاه اشاره کرد.

وی در بخش پایانی این گفت و گو افزود: آخرین برنامه این هفته، برگزاری کرسی تلاوت ویژه خواهران در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه در تالار شیخ طوسی(ره) خواهد بود که در این برنامه قاریان ممتاز ملی به تلاوت کلام ا... مجید می پردازند.