  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۰۴

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان:

سازمان مردم نهاد شاخص های امنیت را در جامعه افزایش می دهد

سازمان مردم نهاد شاخص های امنیت را در جامعه افزایش می دهد

زنجان - معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: با استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانیم شاخص‌های امنیت در جامعه را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی افزود: باید نسبت به توسعه فعالیت‌های سازمان مردم نهاد در جامعه تلاش کنیم و این امر باعث کاهش چالش‌های اجتماعی می‌شود.

وی بابیان اینکه اخلاق محور همه فعالیت‌ها است و باید در زمینه مطالبه گری صورت گیرد ادامه داد: اخلاق محور همه فعالیت‌ها است و باید جلوی هنجارشکنی‌ها گرفته شود تا در جامعه امنیت احساس شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان ادامه داد: با توجه به ورود فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به زندگی بشر باید آسیب‌ها شناسایی شود و بر روی افراد تأثیرگذار اعم از خانواده کار شود تا امنیت اجتماعی متزلزل نشود.

شهبازی افزود: با یک تلاش سازمان‌یافته و یا تشکیل سازمان مردم‌نهاد شاخص های زندگی را ارتقا دهیم که تأثیرگذار در پدیده‌های اجتماعی است و باید دستگاه‌ها نگاه ویژه‌ای به این قضیه داشته باشند.

وی به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: باید بستری برای مشارکت آحاد مردم با ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی فراهم کنیم.

کد مطلب 2961617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها