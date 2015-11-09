سازمان مردم نهاد شاخص های امنیت را در جامعه افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی افزود: باید نسبت به توسعه فعالیتهای سازمان مردم نهاد در جامعه تلاش کنیم و این امر باعث کاهش چالشهای اجتماعی میشود.
وی بابیان اینکه اخلاق محور همه فعالیتها است و باید در زمینه مطالبه گری صورت گیرد ادامه داد: اخلاق محور همه فعالیتها است و باید جلوی هنجارشکنیها گرفته شود تا در جامعه امنیت احساس شود.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان ادامه داد: با توجه به ورود فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی به زندگی بشر باید آسیبها شناسایی شود و بر روی افراد تأثیرگذار اعم از خانواده کار شود تا امنیت اجتماعی متزلزل نشود.
شهبازی افزود: با یک تلاش سازمانیافته و یا تشکیل سازمان مردمنهاد شاخص های زندگی را ارتقا دهیم که تأثیرگذار در پدیدههای اجتماعی است و باید دستگاهها نگاه ویژهای به این قضیه داشته باشند.
وی به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: باید بستری برای مشارکت آحاد مردم با ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی فراهم کنیم.
نظر شما