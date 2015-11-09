گنجانیدن سرفصل درسی تمدن اسلام و ایران در دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۹۰ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست علی اکبر ولایتی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ادامه جلسه، موضوع «چگونگی آموزش موضوع فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در دانشگاه فرهنگیان» در دستور کار قرار گرفت و سرپرست این دانشگاه روند فعالیت دانشگاه فرهنگیان در این زمینه را تشریح کرد.

بعد از سخنان سرپرست دانشگاه فرهنگیان، اعضا به بیان نظرات خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: گنجانیدن موضوع تمدن اسلام و ایران به صورت یک سرفصل درسی در دروس ارائه شده در دانشگاه فرهنگیان، تألیف کتب مناسب و متون آموزشی در این زمینه، آموزش تخصصی این موضوع در حوزه‌هایی مانند طب سنتی به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با این حوزه‌های متفاوت.

ولایتی در ادامه افزود: دانشگاه فرهنگیان که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده، نقش بسیار اساسی در تحول نظام آموزشی دارد.

وی افزود: توجه به موضوع معلم، به عنوان یکی از ارکان اساسی تعلیم و تربیت در کشور همواره مورد بی توجهی قرار گرفته و این موضوع خسارت‌های فراوانی به کشور وارد کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مسائل زیادی وجود دارد که می‌تواند در دانشگاه فرهنگیان به معلمان آینده آموزش داده شود تا آنان با مبانی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران آشنا شوند.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گفت: اگر معلمان به خوبی با فرهنگ و تمدن اسلامی آشنا شوند، می‌توانند این موضوع را در مدارس به دانش آموزان به نحو احسن آموزش دهند.

پس از بحث و بررسی موضوع، تعدادی از اعضای کمیته به منظور طراحی دروس مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه فرهنگیان انتخاب شدند.

برگزاری همایش هنرهای سنتی در اصفهان

دستور بعدی جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، موضوع همایش هنرهای سنتی ایرانی با توجه به هنرهای رو به فراموشی بود، که نماینده کمیته برگزاری این همایش اعلام کرد زمان برگزاری مراسم یاد شده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ و مکان آن در شهر اصفهان خواهد بود.

سپس اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: توجه همه جانبه به موضوع هنرهای بومی و سنتی و در نظر گرفتن همه شاخه‌های آن از معماری تا سایر شاخه‌ها، آموزش و تربیت استاد کلان مسلط به این هنرها به منظور استمرار تولید آثار فاخر هنری و تأکید بیشتر بر هنرهای مختصر تمدن اسلام و ایران مانند صنعت ساخت قنات و بادگیر.

دستور پایانی جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ارائه گزارش رئیس «دانشکده اهل البیت(ع)» دانشگاه اصفهان بود که رئیس این دانشکده گفت: این دانشکده دارای ۱۰ عضو هیات علمی است که در ۲ گروه معارف قرآن و اهل بیت (ع) و فرهنگ و تمدن اسلامی مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: این دانشکده در ۲ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو می‌کند.

بانکی ادامه داد: موضوعات مبتلابه کشورهای اسلامی و مسلمین مانند «تکفیر گرایی» هم اکنون جزء اهم موضوعات مورد مطالعه در این دانشگاه است.

رئیس دانشکده «اهل بیت (ع)» در تشریح چشم انداز سال ۱۴۰۴ این دانشکده گفت: قصد داریم تا سال ۱۴۰۴ جزء ۳ دانشکده برتر علوم انسانی کشور باشیم.

در انتهای جلسه نیز با توجه به نامگذاری سال ۲۰۱۶ از جانب یونسکو به نام «محمدبن زکریای رازی» درخواست دانشگاه رازی کرمانشاه جهت برگزاری مراسم گرامیداشت این دانشمند ایرانی اعلام وصول شد.