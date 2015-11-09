منظره احتمالی از سیارات ناشناخته

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماتیو اتارد» از آن دسته هنرمندان طراح و نقاشی است که تصوری خلاقانه از آینده دارد. او در طراحی های حیرت انگیز خود که می توان آنها را پل پیوند دهنده هنر و تخیلات علمی دانست نشان می دهد که در سیاراتی که بشر در آینده احتمالا موفق به کشف آنها خواهد شد چه شرایطی حاکم خواهد بود.

او که فارغ التحصیل رشته تاریخ هنر از دانشگاه مالتا (۲۰۰۸) است، نمایشگاههای دیدنی از کارهای علمی و تخیلی خود در سراسر جهان، از ونیز گرفته تا لندن و پکن برگزار می کند.

این هنرمند خلاق معتقد است استفاده از تازه ترین دستاوردهای علمی مرتبط با دنیای سه بعدی کار او و همکارانش برای هرچه بهتر به تصویر کشیدن تصور بشر از سیارات ناشناخته راحت تر خواهد کرد.

تازه ترین طرح های این هنرمند در Digital art Live منتشر شده است.