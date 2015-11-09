۱۱۰ کیلو مواد مخدر تریاک و حشیش در بار آهن آلات اهواز کشف شد

سرهنگ یدالله امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) یک دستگاه خودروی تریلر که حامل مواد مخدر بوده و از مبدأ استان های جنوبی قصد ورود به کلانشهر اهواز را داشت، شناسایی شدند.

وی افزود: پس از شناسایی خودروی حامل مواد مخدر در ورودی شهر اهواز تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان موفق شدند تا در یک عملیات غافلگیرانه خودوری فوق را متوقف کرده و راننده خودرو را دستگیر کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان تصریح کرد: در بازرسی مأموران از خودرو تریلر مقدار ۶۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک و ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش کشف شد.

امیری بیان کرد: بار این کامیون آهن آلات بوده و مواد مخدرها را به طرز ماهرانه ای زیر بار کامیون جاسازی کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه بحث پیشگیری آلوده شدن به مواد مخدر باید مورد توجه شهروندان به خصوص خانواده ها قرار بگیرد، گفت: خانواده بایستی رفتار فرزندان خود را کنترل کرده و نسبت به گروه دوستان آنان حساس باشند. ضمن اینکه دوست خوبی برای فرزندان خود باشند، نظارت و دقت خود را بر رفتار آنها اعمال کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان گفت: متهم این پرونده به همراه مستندات قانونی راهی مراجع قضایی شدند.