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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۰۷

۲ ورزشکار قزوینی به تیم ملی سنگ نوردی راه یافتند

۲ ورزشکار قزوینی به تیم ملی سنگ نوردی راه یافتند

قزوین- رئیس هیئت کوهنوردی و صعود های آزاد استان قزوین گفت: ۲ ورزشکار قزوینی برای شرکت در رقابت های آسیایی به تیم ملی سنگ نوردی راه یافتند.

غلامحسن نیکونام  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پایان سه روز اردوی انتخابی تیم های ملی سنگ نوردی سرعت نوجوانان، جوانان و بزرگسالان مردان و زنان در قزوین، مهدی علیپور در رده سنی نوجوانان و رضا علیپور در بزرگسالان برای شرکت در رقابت های آسیایی به عضویت تیم های ملی در آمدند.

وی افزود: این اردو با هدایت علیرضا بلاغی مربی قزوینی تیم ملی با شرکت ۱۲ آقا و ۲ خانم به مدت ۳ روز و با رونمایی از دیواره ۱۵ متری به نام رضا علیپور در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان قزوین برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: رضا علیپور دو هفته پیش در رقابت های بزرگسالان قهرمان جام جهانی چین شده بود و رضا علیپور هم در رقابت های جهانی نوجوانان ایتالیا نایب قهرمان شد.

رقابت های آسیایی سنگ نوردی سرعت پایان آذر برگزار می شود.

کد مطلب 2961624

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