به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر دوشنبه در نشست با مدیر کل امور روستایی استانداری بوشهر اظهار کرد: این رقم نسبت به سال گذشته از رشد خیلی خوبی برخوردار است که نشان توجه دولت به روستاها است.

وی با بیان اینکه استاندار بوشهر در جلسات مختلف تاکیدات ویژه‌ای به عمران و آبادی روستاها دارد، افزود: در سال جاری با عنایت ویژه استاندار طرح‌های خوبی از جمله پروژه‌های امید در تمامی روستاهای استان در دست اجرا است که ۱۷ زمین چمن مصنوعی و ۴۶ بوستان روستایی در این شهرستان احداث خواهد شد که با اتمام آنها تحول خوبی شاهد خواهیم بود.

مهرجو بر تعامل و همدلی شوراها، دهیاران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: انتظار داریم نظارت جدی بر اجرای پروژه‌های امید به عنوان پروژه‌های تاثیرگذار در روستاها صورت گیرد.

وی بیان کرد: در سال ۹۴ نیز از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها نیز اعتبارات خوبی به عمران روستایی اختصاص یافته به طوری که ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی شهرستان برای این امر مهم تامین اعتبار شده است.

وی همچنین بر تعامل و همدلی شوراها، دهیاران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرساتان تاکید کرد.