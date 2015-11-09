اقدام رسانه ملی در برخورد با عوامل اهانت به مردم شایسته تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی پیش از ظهر دوشنبه با انتشار بیانیه ای با محکومیت اهانت به مردم آذربایجان توسط یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: چنانچه اطلاع دارید اقدام غیر منطقی در برنامه فیتیله که رسالت سنگین تربیت انسانها برای آینده ایران را بر عهده دارد دل همه را آزرد و یکبار دیگر دست اختلاف افکنان را به وضوح به تصویر کشید.

وی در ادامه پیام آورده است، از اینکه آذری ها این مردمان شریف و شجاع مورد تمسخر قرار گیرند بر کسی مقبول نیست و هیچ عقل سلیمی اقتضا نمی کند چنین توهین هایی صحت داشته باشند، لیکن اقدام شایسته و به موقع سرافراز رئیس رسانه ملی در عزل معاون مدیر پخش شبکه دو و توقیف برنامه فیتیله و برخورد جدی با عوامل اصلی و دست اندرکار این برنامه بخشی از رنج تحمل توهین را از ما دور کرد.

حجت الاسلام قریشی با ذکر دلایلی بر عمدی بودن این اقدام با تاکید بر اینکه اینجانب همه مثل مردم استان و تمام آذری زبانها متالم از این حادثه هستم ولی معتقدم دستهایی پنهان در کار است تا موضوع بدین گونه به سرانجام برسد به بیان دلایل خود به شرح ذیل پرداخت.

۱. وضعیت امنیتی و عمومی ایران اسلامی هیچگاه اجازه تعرض اقوام به یکدیگر را نداده و نمی دهد و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر برابری است. از این رو نهاد ارزشمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی تواند با هوشمندی مسبوق به سابقه خود هیزم آور آتش اختلاف اقوام باشد.

۲. انتخابات مجلس شورای اسلامی میدانی است برای رقابت و تضارب آراء و همواره مردم ایران به تبعیت از فرمایشات رهبری هوشمندانه و استوار در صحنه ها حاضر شده اند، لیکن چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز هشدار داده اند دشمن قصد اخلال در انتخابات آتی را دارد، از این رو تدارک بهانه های مختلف برای این اختلال در دستور کار دشمنان نظام اسلامی قرار دارد.

۳. سرویس های اطلاعاتی بیگانه با هدف تخریب اتحاد و همزیستی اقوام ایرانی از دهه های گذشته برنامه های متنوعی دارند، ظهور و بروز جریان های مختلف پان ایرانیستی، پان ترکیستی، پان کردیستی و ... با هدف ایجاد اختلاف در بین اقوام شریف ایرانی صورت گرفته و جریان اخیرهم می تواند در همین راستا باشد، سکوت رسانه ای منتشر کنندگان فیلم توهین در خصوص اقدامات مدبرانه رئیس رسانه ملی دلیلی بر این ادعاست ولی به جد امیدوارم با درایت و خویشتنداری مردم شریف آذری زبان یکبار دیگر شاهد شکست دشمن باشیم.

۴. موفقیت فرزندان انقلاب درعرصه های مختلف باعث شده است رژیم صهیونیستی و سعودی نسبت به آینده شوم خود دچار بهت و نگرانی شوند، از این رو از هیچ اقدامی برای به چالش کشیدن ایران اسلامی دریغ نمی کنند، یکی از راهکارهای این ایادی استکبار اختلاف قومی و مذهبی است که ان شاء الله این بار نیز ناکام خواهند ماند.

امام جمعه ارومیه در ادامه بیانیه آورده است، حال با این وصف و توصیف معتقدم توهین به هیچ شخص و یا گروه و قومی پذیرفتنی نیست و باید برخورد جدی از سوی مسئولین امر با متخلفین طبق قانون صورت گیرد، لذا قرار گرفتن در میدان بازی دشمن که از ماهها پیش طراحی شده است باعث شد این مطالب را متذکر شوم.

حجت الاسلام قریشی در پایان این بیانیه تاکید کرده است، ضمن تشکر از سرافراز انتظار دارم ایشان قاطعانه تر از قبل با توهین کنندگان به اقوام (نه تنها قوم ترک بلکه همه اقوام) برخورد کنند تا شاهد چنین اقدامات ناشایست از تریبون رسانه ملی نباشیم، از سوی دیگر همشهریان عزیزم را به صبر و گذشت دعوت کرده و از نهادهای امنیتی خواستارم با شدت کامل جریانات نفوذی را رصد و نسبت به شناسایی رگه های نفوذ توهین اخیر نیز اقدام جدی کنند.

واکنش استاندار آذربایجان غربی به برنامه پخش‌شده از شبکه دو صدا و سیما

استاندار آذربایجان غربی نیز با ارسال نامه ای به وزیر کشور نسبت به اهانت برنامه بخش شده از شبکه دو صدا و سیما به مردم آذربایجان غربی اعتراض مردم این منطقه را عنوان کرد.

قربانعلی سعادت در بخشی از این نامه آورده است، استحضار دارید ایران رنگین کمانی از اقوام ایرانی است و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شبکه های مختلف صدا و سیما برنامه هایی را در زمینه های مختلف تهیه و پخش می کند که موجب اعتراض اقوام مختلف ایرانی بوده است اخیرا هم از شبکه ۲ برنامه ای پخش شده که موجب به استهزاء گرقتن آذری زبان های کشور شده است.

وی در ادامه ذکر کرده است، این اولین بار نیست که از رسانه ملی چنین برنامه هایی تهیه و پخش می کند از آنجایی که حساسیت موضوع در مقاطع مختلف که موجب آزردگی خاطر و اعتراض مردم را در پی داشته و هزینه های را برای نظام بوجود آورده بود.

سعادت همچنین در بخش دیگری از نامه خود آورده است، این موضوعات کاملا برای مسئولین صدا و سیما محرز است به نظر می رسد جریانی که احتمالا با نفوذ دشمن هدایت و نسبت به این مسایل در شرایطی که کشور احتیاج به آرامش و همدلی و همزبانی دارد دامن می زند چنین رفتارهایی قطع و یقین مورد تائید نظام و مسئولین نیست ولی با ایجاد اختلال در آرامش کشور نظر دشمن است که صدا و سیما کنترل لازم را به این مسایل اعمال نمی کند.

وی از وزیر کشور خواسته است بعنوان رئیس شورای امنیت کشور دستور ویژه ای دهد با حساسیت موضوع را رسیدگی و برخورد جدی بعمل آید.