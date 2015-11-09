انتقاد از پرداختن به مسائل منفی در لرستان/ارتقا شاخص های امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر دوشنبه در کمیسیون ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی اظهار داشت: مطابق اطلاعات به دست آمده لرستان به لحاظ مسائل اجتماعی و امنیتی در شرایط مناسبی به سر می برد که آمار رسمی ارائه شده توسط دبیرخانه شورای امنیت کشور گواه این مطلب است.

وی با اشاره به اینکه شاخص های امنیتی لرستان از سال ۶۲ تا کنون رشد قابل توجهی داشته اند افزود: بنا بر مطالعات صورت گرفته از سال ۶۲ تا کنون لرستان در ۱۱ شاخص امنیتی از جمله سرقت های خرد و کلان، جرائم عنف، جرائم خشن و ... جایگاه صعودی دارد.

انتقاد از پرداختن به مسائل منفی در لرستان

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه بین امنیت واقعی و احساس امنیت در لرستان تناسب چندانی وجود ندارد عنوان کرد: برای نزدیک تر شدن احساس امنیت به امنیتی که به طور واقعی در استان وجود دارد مهمترین فاکتور تاثیر گذار انجام کارهای فرهنگی است.

شاهرخی افزود: با فرهنگسازی مناسب در این زمینه می توان احساس امنیت را بر واقعیت ها منطبق کرد.

وی با انتقاد از اینکه در استان لرستان قدرت پرداختن به نکات منفی و غافل شدن از نکات مثبت خیلی بالاست اضافه کرد: بیان نکات منفی فضا را به هم می ریزد بنابراین باید تلاش شود در حد ضرورت و در حد پند آموزی نکات منفی را بیان کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان با یادآوری این مطلب که قدرت بیان کارهای مثبت و خالصانه را نداریم و خیلی راحت از کنار آن ها عبور می کنیم ادامه داد: اگر هم این نقاط مثبت و موثر بیان می شود همان وجه منفی آنقدر نقد غیرمنصفانه روی آن قرار می دهد که اصل داستان تباه می شود.

لزئم استفاده از ظرفیتهای مردمی برای ارتقا احساس امنیت

شاهرخی استفاده از ظرفیت مردم را در به حداقل رساندن احساس ناامنی در استان تاثیرگذار دانست و بیان داشت: سازمان های مردم نهاد در فرهنگسازی این موضوع می توانند نقش مهمی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اگر احساس امنیت در جامعه ای وجود نداشته باشد مردم زندگی راحتی نخواهند داشت و همیشه نگران هستند افزود: لازم است بستر ورود مردم و سمن ها در مسائل مربوط به امنیت در دستور کار امور اجتماعی استانداری لرستان قرار گیرد تا احساس امنیت مردم در استان بالا رود.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان بر نقش موثر آموزش و پرورش و دانشگاه ها در ارتقاء احساس امنیت بین اقشار مختلف جامعه تاکید کرد و گفت: تشکیل جلسات پرسش و پاسخ در محیط های دانشگاهی، برگزاری سمینارهای متعدد در خصوص وجود امنیت در استان موضوعی است که نباید مغفول بماند.

شاهرخی همچنین بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف حوزه های اجتماعی برای کارکنان دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد و بیان داشت: شرکت در این دوره ها باید برای کارکنان ادارات الزامی شود.

تامین امنیت برگزاری مسابقات جهانی کوراش در لرستان

وی به برگزاری مسابقات جهانی کوراش در لرستان اشاره کرد و گفت: میزبانی از ۴۲ کشور و ۱۷۰ ورزشکار خارجی شاید در حرف آسان باشد ولی در واقع مدیریت این موضوع کار سختی است که برگزاری درست این مسابقات نشان داد که لرستان دارای ظرفیت های بالایی است.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان اظهار داشت: ضمن تامین مسائل امنیتی برای ورزشکاران حاضر در این مسابقات از سوی استان این افراد هیچگونه محدودیتی برای بازدید از مناطق تاریخی و گردشگری استان نداشتند.

شاهرخی ادامه داد: در جریان برگزاری مسابقات جهانی کوراش در لرستان صدها کار ارزشمند صورت گرفت و جا دارد این موضوعات و نکات مثبت از سوی رسانه ها بیشتر مورد پردازش قرار گیرد.

وی به حاشیه بازی کوراش کار لرستانی با بازیکن ازبکستان و عکس العمل برادر ورزشکار لرستانی اشاره کرد و یادآور شد: چنین حواشی در همه جا اتفاق می افتد و پرداختن به این موضوع و نادیده گرفتن سایر اقدامات مثبت صورت گرفته در این مسابقات کار منصفانه ای نیست.

شاهرخی یکی از محاسن برگزاری مسابقات جهانی کوراش در لرستان را ایجاد همبستگی بین سایر دستگاه های اجرایی استان دانست.