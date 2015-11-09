به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی آل‌هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع سربازان و کارکنان مرکز آموزشی شهید برخورداری عجب‌شیر ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام سجاد (ع) اظهار داشت: با به سر انجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در سایه هدایت های حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی، مجاهدت های دانشمندان و شهدای هسته‌ای، ایستادگی ملت ایران اسلامی، وجود همدلی و همزبانی در بین قوای سه‌گانه، تلاش دستگاه‌ دیپلماسی کشور و بصیرت و مقاومت مردم ایران؛ قطعاً دستاوردهای بزرگ نصیب کشور خواهد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش کشور افزود: تاکید بر حفظ فضای وحدت و همبستگی، محور قرار دادن منافع ملی به جای اهداف خاص، تلاش همگانی برای به سرانجام رساندن عزتمندانه برجام، استحکام بخشی به قدرت درونی کشور و اجتناب از ایجاد فضای اختلاف؛ نتیجه تلاش‌هایی است که منجر به دستیابی به موفقیت‌های بزرگ از جمله در مسئله هسته ای شده است.

وی با بیان اینکه توافق هسته‌ای به منزله حل و فصل مناقشات بین آمریکا و ایران نیست، افزود: در صورت حل شدن مسئله هسته‌ای دشمنی‌های آمریکا علیه ایران تمام نشده و آمریکا همچنان دشمن جمهوری اسلامی ایران است.

آل‌هاشم افزود: مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه‌ای مانند حزب الله لبنان، سوریه، یمن، بحرین، عراق و فلسطین بعد از پذیرش توافق هسته‌ای و نیز موضع ما در برابر کشورها و حرکت‌های مسلمانان در کشورهای اسلامی هیچ تغییری نیافته است و این مواضع مبتنی بر حقوق ملت‌های مسلمان منطقه و شناسایی رژیم جعلی صهیونیستی به عنوان دشمن اصلی مسلمانان است.

نماینده ولی فقیه در ارتش در ادامه به پرونده های ادعایی غرب علیه کشورمان بعد از برجام اشاره کرد و گفت: مطمئناً پس از حل و فصل مسئله هسته ای، ما شاهد بازگشایی پرونده های دیگری علیه ملت ایران مانند نقض حقوق بشر، تروریسم و ... خواهیم بود که البته همه آنها بهانه گیری و شیطنت های غرب علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آل هاشم در ادامه سخنانش به اهداف و راهبردهای آمریکا در پسا برجام اشاره کرد و گفت: با توجه به دشمنی های دیرینه آمریکا با ما و نیز خوی استکباری که دارد باید اهداف واقعی آمریکا در دوران پس از مذاکرات هسته ای را درک کنیم و بدانیم که هدف اصلی آمریکا تبدیل کردن برجام به ابزاری برای نفوذ به داخل کشور و مهار راهبردی ایران اسلامی است.

وی با اشاره به بیانات رهبری که نفوذ دشمن در ایران را تهدید بزرگ بیان کرده‌اند، گفت: مقام معظم رهبری در طول مدت ۱۰۰ روزه بررسی برجام در کشور ۷۰ بار به موضوع نفوذ تاکید کردند و نفوذ فرهنگی و سیاسی را در این زمینه بسیار خطرناک توصیف کردند. البته معظم له نفوذ اقتصادی و امنیتی را نیز خطرناک دانسته و پیامد های آن را برای کشور سنگین دانستند.

آل‌هاشم با اشاره به اینکه عمیق‌ترین لایه نفوذ غرب به حوزه فرهنگ برمی‌گردد، اظهار داشت: دشمن از راه نفوذ فرهنگی به دنبال تغییر ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و در نهایت دست یافتن به مقاصد سیاسی خود است و اگر ارزش‌های حاکم بر کشور از محورهای دینی به محورهای دنیا گرایانه تغییر یابد نظام دینی ماهیت خودش را از دست می‌دهد که این امر بسیار خطرناک و نگران کننده است.

وی ادامه داد: دشمن برای تغییر ارزش‌های دینی از روش‌های مختلفی از جمله تغییر باورهای اسلامی و انقلابی و تغییر ذائقه فرهنگی مردم استفاده می‌کند. آنها سعی می کنند سبک زندگی خودشان را به مردم ما تحمیل کنند و از طریق عرضه محصولات غربی، فرهنگ خودشان را در مملکت ما جا بیندازند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به تلاش آمریکا برای نفوذ سیاسی در ایران گفت: در سال‌های اخیر آمریکا از نفوذ به ایران درمانده شده است و هیچگاه نتوانسته جمهوری اسلامی ایران را مهار کند. از این رو به قدرت نرم علیه ایران روی آورده، تا راه نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود در کشور ما را پیدا کند.

آل‌هاشم یکی دیگر از راه‌های نفوذ دشمن به جمهوری اسلامی ایران را ایجاد اختلاف بین دولت و ملت و نفوذ در دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز عنوان کرد و افزود: در صورت تحقق این هدف و خواسته آنها، حرکت عمومی کشور بر اساس اهداف خاص دشمن و اراده بیگانگان خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: دشمن درصدد است که نسل جوان جامعه را از ارزش‌های انقلاب اسلامی و نیز از دین و مذهب و باورهای اعتقادی دور کرده و با این کار به اهداف شوم خود دست یابد.

ایجاد دو دستگی و چند دستگی در ایران و فعال کردن شبکه های حامیان غرب در کشور نیز از مواردی بود که آل هاشم با اشاره کردن به آنها گفت: غرب با دنبال کردن آنها به فکر نفوذ در کشور است.

شناخت دشمن و توطئه هایش، تقویت و استحکام روحیه انقلابی، حرکت به سمت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و التزام واقعی و عملی به اقتصاد مقاومتی به شکلی که مد نظر مقام معظم رهبری است، نیز از راهکارهایی بود که آل هاشم از آنها در جهت مقابله با نفوذ دشمن نام برد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش توجه به هدف دشمن را نیز از راهکارهای مقابله با توطئه‌های دشمن برشمرد و افزود: آمریکا دشمن ما است و هیچگاه دشمنی خود را با ما ترک نکرده و همواره سعی کرده به اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور ما ضربه بزند.

آل هاشم در ادامه سخنانش مردم را به وحدت و همدلی بیشتر جهت پیروزی در مقابل دشمنان دعوت کرد و گفت: یکی از نمادهای این وحدت، انتخابات پیش رو است که با حضور پرقدرت در این انتخابات می توانیم جواب محکمی به دشمنان بدهیم. ما باید بدانیم یک رأی بیشتر در انتخابات یک سیلی بیشتر به دشمنان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اقتدار نیروهای مسلح را یکی دیگر از راه های جلوگیری از نفوذ دشمن به کشور دانست و گفت: این دستور صریح خداوند است که همیشه ما باید در برابر دشمنان آماده باشیم و الحمدلله امروز نیروهای مسلح ما در اوج قدرت و اقتدار هستند به نحوی که دشمنان حتی فکر تجاوز نظامی به ما را در مخیله خود نیز راه نمی دهد چرا که می دانند با پاسخ بسیار سخت ملت و نیروهای مسلح ما روبرو می شوند.

وی در پایان سخنانش از فرماندهان یگان های مختلف ارتش به ویژه یگان های آموزشی که بیشتر با سربازان سر و کار دارند خواست جوانان را برای رسیدن به قله‌های افتخار آماده کنند و بدانند امروز تمام موفقیت‌های کشور به واسطه تلاش‌های جوانان کشور در عرصه‌های مختلف است.