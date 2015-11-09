اختصاص روز فناوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود یونسیان در اولین همایش و نمایشگاه فناوری در سلامت گفت: بنا داریم تا توسعه فناوری را در دانشگاه علوم پزشکی ملاکی برای رده بندی قرار دهیم که وزارت بهداشت هم در این زمینه اقداماتی انجام داده است.

وی با بیان اینکه اکنون به نتیجه رسیدیم که یک روز را در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان « روز فناوری » داشته باشیم، افزود: این روز مصادف است با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه؛ از این رو روز ۱۹ آبان ماه را روز فناوری در این دانشگاه قرار دادیم و بنا داریم هر ساله نمایشگاه فناوری در سلامت را در همین زمان برگزار کنیم.

یونسیان اظهار داشت: قرار است که در پایان این همایش از ۴ شرکت دانش بنیان، ۲ محصول تولید شده، یک محصول صادرشده، ۲ مجری طرح و یک مخترع که در این نمایشگاه حضور داشتند تقدیر کنیم.

یونسیان در حال حاضر این دانشگاه ۵ مرکز رشد دارد که دو مرکز جدید التاسیس هستند، اظهار داشت: در سال ۹۳ مرکز رشد تجهیزات پزشکی ۱۱ میلیارد تومان و مرکز رشد فعال در حوزه دارویی بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان فروش داشته اند.

وی افزود: این دانشگاه در سال ۲۰۱۵، ۳ اختراع را به ثبت بین اللمللی رسانده است.

به گزارش مهر، اولین همایش و نمایشگاه فناوری در سلامت در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی با حضور وزیر بهداشت، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.