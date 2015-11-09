نفرات برتر نخستین روز مسابقات شمشیربازی کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان از روز گذشته در دو اسلحه اپه و فلوره مردان و زنان به میزبانی ارومیه و در سالن تختی این شهر آغاز شده است.

در نخستین روز این مسابقات ۸۴ شمشیرباز از ۱۸ استان در اسلحه اپه به مصاف هم رفتند که در پایان امیر کنعانی از اردبیل به مقام قهرمانی رسید، محمد اسماعیلی از زنجان دوم شد و طاهر عاشوری از آذربایجان غربی و محمد رضایی از اصفهان به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در ادامه این مسابقات امروز ۵۳ ورزشکار از ۱۴ استان در اسلحه فلوره انفرادی به مصاف هم می روند.

در بخش فلوره تیم منتخب آذربایجان غربی علیرضا سلیمانی، مسعود کاظمی، علی فرخی زاده و هادی رضوی نیا حضور دارند.

این مسابقات که به مدت شش روز از ۱۷ تا ۲۲ آبان ماه برگزار می شود، در سه روز نخست به برگزاری دیدارهای بخش مردان و سه روز دوم نیز به رقابت های بخش بانوان اختصاص دارد.

طبق برنامه ریزی فدراسیون، روز نخست رقابت های هر دو بخش مردان و زنان به برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه اپه، روز دوم به برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه فلوره و روز سوم و پایانی هر یک از بخش ها نیز به رقابت های تیمی دو اسلحه اختصاص یافته است.

بر اساس اعلام آمادگی صورت گرفته در مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان، دیدارهای اسلحه اپه مردان با حضور ۸۴ شمشیرباز از ۱۸ استان و دیدارهای اسلحه فلوره مردان هم با حضور ۵۳ شمشیرباز از ۱۴ استان برگزار می شود.

در بخش بانوان نیز ۵۸ شمشیرباز از ۱۷ استان در اسلحه اپه و ۴۴ شمشیرباز از ۱۳ استان در اسلحه فلوره به مبارزه خواهند پرداخت.

نتایج مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان در رنکینگ بازیکنان شرکت کننده تاثیر گذار است.