كشف ۲۶۹ فقره تخلفات حمل بار بيش از ظرفيت مجاز در استان قزوين

رحمت شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمل بار بیش از ظرفیت مجاز توسط وسایل نقلیه جادهای موجب تخریب راه، ابنیه و پلها میشود كه با همكاری مطلوب پلیسراه استان در راستای وظایف قانونی مربوطه تعداد ۲۶۹ فقره تخلف حمل اضافه تناژ با مجموع ۱۰۶۶ تن و ۱۴هزار ۴۸۷ كیلومتر مسافت طی شده در ۷ ماهه سال جاری كشف و برای اعمال قانون معرفی شدهاند.
وی ضمن تقدیر از زحمات اداره ایمنی و ترافیک اداره کل و همچنین مجموعه پلیسراه استان گفت: طبق بررسی صورت گرفته بیشترین تخلفات گزارششده در این مدت مربوط به پاسگاه پلیس راه قزوین- همدان با ۱۲۵ فقره تخلف بوده است.
وی در پایان اظهار داشت: با اخذ بارنامه جهت حملونقل كالا، با توجه به کنترل مدیران فنی شرکتهای حملونقل كالا و نظارت مستمر همکاران این اداره كل، تخلفات حمل اضافه تناژ به حداقل ممكن كاهش مییابد.
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