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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۴۱

سالن شماره سه سینما «شاهد» بازسازی شد

سالن شماره سه سینما «شاهد» بازسازی شد

سالن شماره سه سینما «شاهد» شهر تهران با ظرفیت ۷۲ صندلی بازسازی شد و از این هفته به چرخه اکران بازمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کاظمی مدیر عامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز گفت: سالن شماره سه سینما شاهد تهران در مدت زمان یک ماه بازسازی شد و آماده بهره برداری است. این سالن با ظرفیت ۷۲ صندلی از این هفته در چرخه اکران قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در یک پروسه زمانی کمتر از یک ماه سالن شماره سه سینما شاهد تعطیل و بازسازی شروع شد. تمام صندلی‌های این سالن تعویض شده که صندلی های تازه ساخت کارگاه فنی موسسه بهمن سبز است و از این منظر، شاهد صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌ها بوده‌ایم. در بخش کف سازی، دکوراتیو و نورپردازی هم کاملا نوسازی داشته ایم.  

کاظمی با اشاره به اینکه تعمیرات و بازسازی در این سینما ادامه خواهد داشت، بیان کرد: صندلی‌های سالن شماره یک به زودی تعویض و سالن مبله می‌شود. همچنین سالن انتظار رنگ آمیزی خواهد شد. برای سالن شماره دو هم برنامه های مرمتی داریم. امیدواریم تا یک ماه آینده این سینما به سالنی مناسب و در شان خانواده های ساکن در این منطقه تبدیل شود.

سینما شاهد تهران که در چهارراه شهید مدنی واقع شده متعلق به حوزه هنری است. 

کد مطلب 2961651

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