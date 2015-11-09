بازجویی از متهمان درکلانتری های کشور به صورت ویدئو کنفرانس

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس پیشگیری ناجا ظهر امروز دوشنبه که برای شرکت در همایش استانی روسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه های فرماندهی انتظامی استان کردستان به این استان سفر کرده بود، بعد از اتمام همایش به میان خبرنگاران آمد و در ارتباط با اهداف برگزاری این همایش و برنامه های ستاد پیشگیری مطالبی را بیان کرد.

سردار محمد شرفی در جمع خبرنگاران گفت: در برهه کنونی با توجه به تغییراتی که در علوم مختلف ایجاد شده و همین تغییرات هم منجر به تحول در عرصه های اجتماعی شده است نیاز به روز کردن اطلاعات و آگاهی های پرسنل شاغل در دستگاه و نهادها وسازمان های درکشورمان است.

وی از جمله اهداف برگزاری این همایش را افزایش توان مهارتی کارکنانی که بتازگی به جمع نیروی انتظامی پیوستند ذکر کرد و اظهارداشت: این همایش به منظور ارتقای توانمندی پرسنل نیروی انتظامی و به روزکردن اطلاعات آنها هر سال در استان های مختلف کشور برگزار می شود.

وی به اقدامات انجام شده درراستای پیشگیری از جرم در کشور اشاره و عنوان کرد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم که سال ها بلاتکلیف مانده بود به برکت تلاش هایی که در این راستا تاکنون صورت گرفته است این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا بیان کرد: براساس اطلاعات و آمارها در هفت ماهه اول امسال در میانگین کشوری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۸ درصد وقوع سرقت کاهش یافته است.

سردار شرفی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم هم انتظامی و هم به صورت وضعی انجام می شود، ادامه داد: توسعه پایش تصویری در مناطق جرم خیز الکترونی کردن اقدامات قضایی از جمله برنامه هایی است که در راستای پیشگیری از وقوع جرم انجام شده و یا در حال اجرااست.

وی عنوان کرد: طرحی در ارتباط با بازجویی از متهمان در کلانتری ها به صورت ویدئو کنفرانس تهیه شده و هم اکنون در حال بررسی است و بسترسازی برای این کار هم انجام شده است.

وی اظهارداشت: اجرای طرح مذکور منجر به صرفه جویی در منابع به ویژه منابع انسانی و جلب رضایت بیشتر مردم طراحی شده و در صورت آماده سازی و تکمیل امکانات مورد نیاز برای آن به اجرا در می آید.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه جرم نخست در کشورما نزاع و درگیری است، گفت: وقوع این جرم دلایل مختلفی اعم از تربیتی و آموزشی و همچنین عدم کنترل خشم و عصبانیت در افراد دارد.

سردار شرفی بیان کرد: در استان کردستان به نسبت سایر استان های کشور از لحاظ وقوع نزاع وضعیت مطلوبی پیدا کرده است که این به فرهنگ و مشارکت گسترده مردم و تلاش نیروهای انتظامی برمی گردد.

وی اظهارداشت: در طول هفت ماهه نخست امسال شاهد وقوع سازش چشمگیری در پرونده های شوراهای حل اختلاف استان کردستان بودیم.

وی عنوان کرد: می طلبد محققان و پژوهشگران وارد عرصه شده و در خصوص دلایلی که منجر به کاهش وقوع جرم شده تحقیق و پژوهش کنند.