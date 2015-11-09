به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عبدی پور نوازنده سرنا سه شنبه ۱۹ آبان در برنامه «نیستان» رایو فرهنگ از فراموش شدن ساز سرنا می گوید.

ندا رادمهر گزارشگر برنامه موسیقی «نیستان» درباره فراموش شدن ساز سرنا و حضور عبدی پور بعنوان یک ایرانی در ارکستر بزرگ سازهای بادی گوتنبرگ سوئد صحبت خواهد کرد.

«نیستان» برنامه ای با موضوع موسیقی ایرانی است که هر روز ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود. این برنامه ضمن معرفی و گفتگو با موسیقیدانان، آهنگسازان و خوانندگان موسیقی ایرانی، شنوندگان رادیو را از آخرین اخبار و تحولات موسیقی کشور مطلع می کند.

برنامه «نیستان» به تهیه کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه فاطمه حق وردی و با اجرای فاطمه رکنی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۵۸ پخش می شود

پخش صدای کارتون «سندباد» از رادیو فرهنگ

برنامه «کتابک» رادیو فرهنگ سه شنبه ۱۹ آبان صدای کارتون «سندباد» را پخش و همچنین عوامل دوبله آن را معرفی می کند.

«کتابک» برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که به کتاب های حوزه کودک و نوجوان اختصاص داده شده است. این برنامه که سه شنبه ها ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ پخش می شود در بخش های مختلفی از معرفی کتاب برای کودکان و نوجوانان گرفته تا خوانش کتاب های این حوزه روی آنتن می رود.

در بخش «بازی، شادی، ترانه» ترانه ای عربی برای کودکان با شعری از موسی بیدج (شاعر و پژوهشگر) پخش می شود و در بخش کارتون های ماندگار هم صدای کارتون سندباد و عوامل دوبله آن معرفی می شود.

قصه خوانی با صدای بچه ها و معرفی تازه ترین کتاب های کودکان از دیگر بخش های این برنامه است.

تهیه کننده برنامه «کتابک» مرتضی صداقتگو و اجرای آن به عهده فاطمه حقیقت ناصری است.