فاز دوم مرمت چهارسوق بازار کرمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، محمود وفایی با اشاره به آغاز فاز دوم مرمت چهار سوق بازار بزرگ کرمان گفت: این فاز شامل جمع آوری کف سازی فرسوده، اجرای کانال تاسیسات و انجام مجدد کف سازی و نورپردازی می‌شود که با انجام این فاز مرمت چهاسوق بازار به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه فاز اول مرمت چهارسوق طی سال گذشته انجام شده است، اظهار داشت: مرمت و بازسازی نقاشی‌های قاجاری، مرمت گچ بری‌های دوره صفوی، تعویض درب‌ها و همچنین مرمت پشت بام و سقف انجام شده است.

وفایی در ادامه بیان داشت: به دلیل برخورد متقاطع دو راسته شمالی- جنوبی و شرقی – غربی در محل چهارسوق گنجعلیخان، در گذشته این مکان مهم‌ترین نقطه شهر محسوب می‌شده و نمای داخل این چهارسوق با گچ‌بری‌های جالب و نقاشی‌های زیبای عصر قاجار که چهره شهروندان آن دوره را به تصویر کشیده تزیین‌شده است.