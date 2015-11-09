به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج در نشست خبری تبیین طرح خرید کالای ایرانی با اشاره به کاهش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو از ۷ سال به ۴ سال اظهار داشت: از ابتدا هم قرار نبوده دوره بازپرداخت ۷ سال باشد بلکه مدت زمان اعلامی تا ۷ سال از سوی دولت عنوان شده بود، بنابراین از ابتدا هم قرار نبود بازپرداخت‌ها به صورت ۷ ساله باشد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دلایل کاهش مدت زمان بازپرداخت توضیح داد: هدف ما این بود که فرصت رقابت به خودروسازان داده شود و البته کار فروش و بازاریابی برای فروش خودرو به عهده خودروسازان است و اینکه فروشندگان و خودروسازان چطور می خواهند با مشتریان خود برخورد کنند، بسته به نظر خود خودروسازان دارند.

وی تصریح کرد: خودروسازان می توانند براساس توانایی بازپرداخت مشتریان نسبت به افزایش مدت بازپرداخت از ۴ سال تا ۷ سال داشته باشند و بنابراین اگر اعتبار مشتری کافی باشد، خودروساز می تواند قرارداد بازپرداخت را تا ۷ ساله تنظیم کند، این در شرایطی است که منابع لازم برای فاصله بازپرداخت ۴ تا ۷ ساله باید از سوی خودروسازان تامین شود و بانک مرکزی تنها تا ۴ سال را خرید دین تنزیل می کند.

خسروتاج خاطرنشان کرد: بانک مرکزی قوانینی دارد که بر مبنای این قوانین، چک را حداکثر تا ۴ سال تنزیل می کند، بنابراین خودروساز براساس فرصت و شانسی که برای فروش کالاهای خود با این طرح دولت پیش رویش قرار داده است، می تواند براساس نوع مشتری تصمیم بگیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تحویل خودروها فوری خواهد بود و فروش مدت دار در دستور کار قرار ندارد، تصریح کرد: خودروساز متناسب با تولید و ظرفیت خود، خودروها را تحویل می دهد و حتما حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انعقاد قرارداد خودرو تحویل خواهد شد.

وی ادامه داد: ۲۶ نوع خودرویی که مشمول طرح استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی شدند، طی سال گذشته ۹۵۷ هزار دستگاه تولید داشته که از این رقم سهم ایران خودرو و سایپا ۹۵ درصد بوده است.

خسروتاج افزود: در این میان، خودروهای چینی از جمله خودروسازان رایـن، ایران خودرو، کرمان موتور و مدیران خودرو در این طرح حضور دارند، چراکه هدف دولت این بود که به تمام تقاضاهای مشتریان پاسخ داده شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از ساعت ابتدایی صبح امروز که اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی آغاز شده، تاکنون ۵ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام شده است که در خودروهای پراید، پژو و ال ۹۰ شاهد ۹۹ درصد سهم خودروهای ثبت‌نامی را مشاهده می کنیم.

وی در خصوص اجرای طرح خرید اعتباری کالا نیز اطهارداشت: هیچ‌گونه رانتی برای انتخاب تولیدکنندگان در اجرای طرح خرید اعتباری کالا در نظر گرفته نشده و هم اکنون فضایی از سوی وزارت صنعت برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است تا در یک فضای رقابتی وارد اجرای این طرح شوند.

خسروتاج اضافه کرد: تا شب گذشته ۳۶۵۶ کد کالا وارد سیستم شده که ۵۲ واحد تولیدی را دربر می گیرد و ۳۰۲۰ نمایندگی فروش را هم شامل می‌شود که ۳۶ واحد تولیدی را نیز در بخش فروش اینترنتی حاضر خواهیم داشت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدکنندگانی که از کارت اعتباری برای فروش کالاهایشان استفاده می کنند، باید بدانند که در یک فضای رقابتی قرار دارند و باید به مشتریان خود تخفیف دهند.

خسروتاج گفت: در مرحله اول تاکید ما این است که آن دسته از کالاهایی در طرح ما قرار گیرند که ۹۰ درصد تولید داخل دارند، ولی در مراحل بعدی کالاهایی که با مشارکت تولیدکنندگان داخلی مونتاژ می‌شوند هم در این طرح قرار می گیرند.