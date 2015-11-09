به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: تهدید های نظامی، سایبری و مردم محور را پشت سر گذاشته ایم و با درایت رهبری، دولت تدبیر و امید و مردم به نقطه امید رسیده ایم.

طهماسبی افزود: مردم و دین اسلام برای ما فرصت هستند که همراه با درایت ولی فقیه فرصت هایی ایجاد کرده اند تا آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه برخی از آسیب های استانی شناسایی نشده اند گفت: اگر جزیره ای عمل نکنیم و از ظرفیت همه دستگاه ها استفاده کنیم می توانیم آسیب های موجود را از چهره جامعه دور کنیم.

وی با اعلام اینکه ماهواره، بنیان خانواده را نشانه گرفته است خاطرنشان کرد: مسائلی مانند حجاب برای بسیاری از کشورها آسیب محسوب نمی شود اما برای ما که کشوری اسلامی هستیم یک آسیب است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بیان کرد: در ۲۲ سال پیش تنها ۲۵۰ کاربر فضای مجازی داشتیم اما امروز بالغ بر ۵۳ میلیون نفر که ۷۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، از فضای مجازی استفاده می کنند.

طهماسبی افزود: نیمی از مردم جهان از شبکه های مجازی استفاده می کنند و ایران از میانگین جهان بالاتر است و به همین خاطر باید جمعیت جوان را دریابیم.

وی خاطرنشان کرد: از ظرفیت دانشگاه ها، نخبگان، حوزه های علمیه و ... در کنار فرهنگسراها و کانون های فرهنگی استفاده کنیم تا آسیب ها کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در استان با ۲۸ آسیب اجتماعی مقابله می کنیم که اعتیاد اولین اولویت آسیب های شورای تامین استان است.