هوای ارومیه برای گروههای حساس ناسالم اعلام شد

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان ذرات ۱۰ میکرون در هوای ارومیه ۲۵۰ میکروگرم و ذرات ۲.۵ میکرون نیز ۵۵ میکروگرم بر متر مکعب است افزود: منشاء ذرات آلاینده هوای شهر ارومیه داخلی بوده و در برخی مناطق نیز پایداری هوا موجب تشدید این آلودگی شده است.

موسوی با بیان اینکه از میزان آلودگی هوا در سایر شهرستان های استان گزارشی ارسال نشده است ادامه داد: پیشنهاد می شود ساکنان شهر به ویژه بیماران قلبی و عروقی، کودکان، کهنسالان و بیماران خاص در مواقع آلودگی هوا از تردد در سطح خیابان های شهر پرهیز کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون میزان استاندارد ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون، ۴۰.۵ میکروگرم بر متر مکعب و میزان استاندارد ذرات بزرگتر از ۲.۵ میکرون یا همان pm۱۰ نیز ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.

موسوی با اشاره به اینکه از آغاز فصل پاییز تاکنون مردم شهرستان ارومیه شش روز ناسالم را تجربه کرده اند گفت: از تمامی گروه های سنی حساس خواست در صورت نیاز برای حضور در خارج از منزل نکات ایمنی را راعایت و همراه خود ماسک داشته باشند.

وی با بیان اینکه هم اکنون هشت ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان فعال است بیان داشت: دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در جنوب، دو ایستگاه در شمال و چهار ایستگاه نیز در مرکز استان ارومیه قرار دارند.

سرپرست اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص وضعیت آلودگی هوا در استان به خصوص ارومیه افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته ارومیه جزو شهرهایی قرار دارد که در آستانه آلودگی هستند.

وی پدیده غالب آلودگی در استان به خصوص ارومیه را گرد و غبار عنوان کرد و اظهارداشت: این پدیده در استان ما هم منشا خارجی دارد که برای حل آن باید از طریق معاهدات بین المللی عمل کرد و هم پدیده داخلی از جمله تخریب زیستگاه ها، زمین های کشاورزی، خشکسالی دارد که رفع آن تنها از عهده محیط زیست استان خارج است.

موسوی با تاکید بر اینکه محیط زیست یک نهاد نظارتی است عنوان کرد: سایر دستگاه های اجرایی از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری، آب منطقه ای و... در این خصوص محیط زیست را یاری دهند.