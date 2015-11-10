نگرانی از آسیب های فضای مجازی/ضرورت توسعه اورژانس اجتماعی

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر استفاده از فضای مجازی در میان مردم ایران نسبت به گذشته بسیار فراگیر شده و البته به گفته متخصصین و آسیب شناسان سن استفاده از فضاهای مجازی نیز در میان نوجوانان کاهش یافته است.

وی ضمن ابراز نگزانی از آسیب های فضای مجازی ، تاکید کرد: باید استفاده درست از فضای مجازی به کاربران آموزش داده شود و سواد بهره برداری مناسب افزایش پیدا کند و در این خصوص مسئولان باید چاره ای بیاندیشند در غیر این صورت در سال های آینده دیگر نمی توان با آسیب های اجتماعی ایجاد شده مقابله کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی همچنین به خانواده ها توصیه کرد که نظارت و دقت کافی بر نحوه استفاده فرزندان خود از فضاهای مجازی را داشته باشند و و مانع استاده کودکان در سنین پایین شوند.

موسوی چلک به نقش موثر اورژانس اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: کارشناسان اورژانس اجتماعی با آموزش هایی که می بینند تا حدود زیادی می توانند مانع افزایش و همچنین کاهش آسیبهای اجتماعی شوند.

به گفته وی، در حال حاضر سازمان بهزیستی نسبت به راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهرهای بزرگ اقدام کرده که جا دارد به منظور جلوگیری از آسیب ها در شهرهای کوچک و با جمعیت کم و همچنین مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ نیز این اورژانس ایجاد شود.

موسوی چلک گفت: در برنامه ششم توسعه باید یک بار برای همیشه نسبت به فراگیر شدن اورژانس اجتماعی در تمامی شهرهای کشور اقدام شود و در این صورت شاهد کاهش پرونده های قضایی خواهیم بود.