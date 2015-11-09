به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدعلی کشاورز به دانش آموزان فیلمساز «مسابقه نور ابن هیثم» آمده است:

«هرچند كه پيام دادن برای يك رويداد يا اتفاق مهم از آدم های مهم برمی آيد و من خود را شايسته آن نمی دانم، اما به دانش آموزانی كه برای شركت در «مسابقه نور ابن هيثم» فيلم می سازند، توصيه می كنم گذشته خود را بشناسند و بدانند كه گذشتگانشان در عرصه ادبيات همچون مولانا، فردوسی، خاقانی و يا شخصيت هايی علمی همچون ابن هيثم، ابوعلی سينا، زكريای رازی، جابر بن حيان كه بوده اند و چه كرده اند و چه تاثيری بر تاريخ علمی كشورمان گذاشته اند. بنابراين لازم است آن ها اين بزرگان را بشناسند، نقش بی بديل دانشمندان مسلمان را درك كنند و بعد زندگی شان را به داستان و فيلمنامه و بعد از آن نمايش، فيلم يا سريال تبديل كنند.

ما هم وظيفه داريم برای انواع هنرهای نمايشی به ويژه سينما ارزش قائل باشيم و فرصت بدهيم آن هايی كه دغدغه فرهنگی دارند و نه آن هايی كه به دليل وجود بعضی روابط سراغ فيلمسازی می روند، درباره مفاخر و مشاهير ايران و اسلام آثاری توليد كنند. بزرگان كشورمان نيز همواره بر دانستن تاكيد كرده اند. برای مثال مولانا شاعر برجسته كشورمان برای اولين بار از عطار نيشابوری تاثير پذيرفت و وقتی به تركيه رفت و در آن كشور اقامت گزيد هم همچنان خود را از دانستن و مكاشفه و تحقيق مبری ندانست و پيوسته كوشيد تا درباره نويسندگان و شاعران برجسته دنيا بداند و بخواند. همين موضوع او را به يك چهره جهانی تبديل كرد. خدمت كردن به كشور چنين معنايی دارد. نوجوانان و دانش آموزان ما بايد در عرصه های فرهنگی همچون تئاتر و سينما به شناخت بهتر شخصيت های علمی روی بياورند. فيلمسازان هم بايد از متخصصان و اهالی فن كمك بگيرند نه صرفا سرمايه گذارانی كه دركی از هنر ندارند و به واسطه ثروتشان به اين حوزه وارد می شوند.

من همچنين به نوجوانان و دانش آموزان می گويم كه هنر تنها به معنای شعر و موسيقی و تئاتر نيست. هنر به معنای شناخت سرزمين مان و چهره های برجسته آن است. اميدوارم كه دانش آموزان فيلمساز در اين مسابقه موفق و پيروز باشند و باز هم درباره تاريخ علم و دانش كشورشان فيلم بسازند.»