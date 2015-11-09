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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

پیام محمدعلی كشاورز به دانش‌آموزان/ گذشته خود را بشناسید

پیام محمدعلی كشاورز به دانش‌آموزان/ گذشته خود را بشناسید

محمدعلی كشاورز بازيگر پيشكسوت تئاتر، سينما و تلويزيون در پيامی دانش آموزان سراسر كشور را به فيلمسازی در «مسابقه نور ابن هيثم» تشويق كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدعلی کشاورز به دانش آموزان فیلمساز «مسابقه نور ابن هیثم» آمده است:

«هرچند كه پيام دادن برای يك رويداد يا اتفاق مهم از آدم های مهم برمی آيد و من خود را شايسته آن نمی دانم، اما به دانش آموزانی كه برای شركت در «مسابقه نور ابن هيثم» فيلم می سازند، توصيه می كنم گذشته خود را بشناسند و بدانند كه گذشتگانشان در عرصه ادبيات همچون مولانا، فردوسی، خاقانی و يا شخصيت هايی علمی همچون ابن هيثم، ابوعلی سينا، زكريای رازی، جابر بن حيان كه بوده اند و چه كرده اند و چه تاثيری بر تاريخ علمی كشورمان گذاشته اند. بنابراين لازم است آن ها اين بزرگان را بشناسند، نقش بی بديل دانشمندان مسلمان را درك كنند و بعد زندگی شان را به داستان و فيلمنامه و بعد از آن نمايش، فيلم يا سريال تبديل كنند.

ما هم وظيفه داريم برای انواع هنرهای نمايشی به ويژه سينما ارزش قائل باشيم و فرصت بدهيم آن هايی كه دغدغه فرهنگی دارند و نه آن هايی كه به دليل وجود بعضی روابط سراغ فيلمسازی می روند، درباره مفاخر و مشاهير ايران و اسلام آثاری توليد كنند. بزرگان كشورمان نيز همواره بر دانستن تاكيد كرده اند. برای مثال مولانا شاعر برجسته كشورمان برای اولين بار از عطار نيشابوری تاثير پذيرفت و وقتی به تركيه رفت و در آن كشور اقامت گزيد هم همچنان خود را از دانستن و مكاشفه و تحقيق مبری ندانست و پيوسته كوشيد تا درباره نويسندگان و شاعران برجسته دنيا بداند و بخواند. همين موضوع او را به يك چهره جهانی تبديل كرد. خدمت كردن به كشور چنين معنايی دارد. نوجوانان و دانش آموزان ما بايد در عرصه های فرهنگی همچون تئاتر و سينما به شناخت بهتر شخصيت های علمی روی بياورند. فيلمسازان هم بايد از  متخصصان و اهالی فن كمك بگيرند نه صرفا سرمايه گذارانی كه دركی از هنر ندارند و به واسطه ثروتشان به اين حوزه وارد می شوند.

من همچنين به نوجوانان و دانش آموزان می گويم كه هنر تنها به معنای شعر و موسيقی و تئاتر نيست. هنر به معنای شناخت سرزمين مان و چهره های برجسته آن است. اميدوارم كه دانش آموزان فيلمساز در اين مسابقه موفق و پيروز باشند و باز هم درباره تاريخ علم و دانش كشورشان فيلم بسازند.»

کد مطلب 2961666

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