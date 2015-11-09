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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

مشاور استاندار گلستان در امور جوانان:

نشست تخصصی« توسعه گلستان بر پایه ایده های جوانان» برگزار می شود

نشست تخصصی« توسعه گلستان بر پایه ایده های جوانان» برگزار می شود

گرگان- مشاور جوان استاندار گلستان از برگزاری نشست تخصصی توسعه استان گلستان بر پایه ایده های جوانان در محورهای مختلف در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی در نشست شبکه مشاوران جوان با نماینده ولی فقیه در استان که ظهر دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: مشاوران جوان علی‌رغم برخی موانع با هدف ایجاد زمینه و بستر لازم برای به کارگیری ایده ها و راهکارهای تخصصی جوانان صاحب‌نظر درحل موضوعات مختلف اعم از توسعه مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کار خود را آغاز کرد. اما به واقع هدف پنهان ما که شاید اهمیت بیشتری دارد، توانمند سازی جوانان و پرورش تدریجی مدیران فردا و یا آماده سازی جوانانی فعال و پویا و تاثیرگذار برای فردای استان، در پی این فرایند مشاوره است.

وی افزود: ما در واقع سه هدف تصمیم سازی، توانمندسازی و نیروسازی را دنبال کنیم. اولویت موضوعی مباحث ما، مسائل مرتبط با توسعه گلستان است و برای رسیدن به این اهداف طی ۱۴ ماه گذشته در فرمانداری های مختلف، ۶۵ اداره کل، سازمان و دانشگاه استانی،۲۲۰ اداره و نهاد شهرستانی مجموعه مشاوران جوان را فعال کرده ایم که هریک از آنها نیز به نوبه خود در قالب اتاق های فکر، شوراها و کمیته ها و کارگروه های جوانان صاحبنظر را سازماندهی کرده اند و زمینه ارتباط بیش از پیش جوانان با دولت را به حد توان فراهم کرده اند.

نصیبی بیان کرد: این کار شاید دیر بازده باشد اما تاثیر گذار خواهد بود و یقین داریم در صورت استمرار و کمی حمایت بیشتر این جوانان که به حد توان در حال مهیا کردن فضا برای آنان و مشارکت دادن بیشتر آنان هستیم، در آینده نزدیک حرف های زیادی برای گفتن دارند.

مشاور استاندار گلستان در امور جوانان تصریح کرد: موضوع توسعه استان در همه ابعاد آن باید دغدغه و اولویت همه مسئولان چه دانشگاهیان و چه چهره های مذهبی و چه چوانان باشد چرا که استان قابلیت های گوناگونی دارد که باید در راستای بهره مناسب و اصولی از آن تلاش کنیم تا شاهد افزایش اشتغال، رفاه و آبادانی در سطح استان باشیم.

نصیبی با اشاره به این‌که نباید با کوبیدن بر طبل اختلافات سیاسی، فکری، اجتماعی و قومیتی انسجام لازم را برای توسعه استان از بین ببریم، گفت: اختلاف دیدگاه به صورت طبیعی و منطقی موجب نشاط و پویایی جوامع است ولی اگر به عصبیت و تعصب برسد در روند توسعه اخلال ایجاد می کند.

وی بیان کرد: در دولت گذشته با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان بخشی از امور مربوط به جوانان به وزارت ورزش واگذار شد و علیرغم تلاش های انجام شده در راستای پرداختن به مسائل جوانان اما به دلیل مسائل بودجه ای و حجم زیاد کار وزارت ورزش این امور در حاشیه قرار گرفت و ما  امیدوار هستیم در دولت تدبیر و امید این نقیصه جبران شود.

در ادامه این جلسه برخی مشاورین حوزه جوانان استانداری به بیان نظرات ودیدگاه های خود در خصوص استان پرداختند که پیگیری مساله آشورداه و به نتیجه رسیدن آن، توسعه کیفی دانشگاه ها و استفاده از نیروی انسانی متخصص و جوان در امور مدیریت و تصمیم سازی استان و لزوم تربیت مدیران جوان برای آینده استان از جمله مباحث مطرح شده بود.

کد مطلب 2961668

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